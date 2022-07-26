U12棒球賽將登場 駐台使節影片共襄盛舉

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）U12世界盃少棒賽29日起將在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台南市長黃偉哲錄製影片邀請球迷到場加油，多名參賽國駐台使節也響應，預祝賽事順利進行。

台南市政府今天發布新聞稿指出，第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，由台灣主辦的首場國際棒球賽事，黃偉哲錄製影片邀請全台球迷到台南挺主場，義大利、日本、墨西哥、南非、美國駐台使節及代表也響應錄製祝賀影片。

台南市政府指出，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）盛情歡迎義大利小小藍衫軍到台灣參賽。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰以中文祝福日本隊及中華隊再次拿下好成績，並同時為兩國球隊應援加油，傳遞台日友好精神。

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墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長托瑞斯（Martin Torres）對於新建成的亞太國際棒球場印象深刻，盛讚為「舉辦少棒賽的最佳球場」。南非聯絡辦事處代表安德生（Hugh Graham Anderson）領軍，辦事處全員出動手持道具、身穿球衣，展現南非的活潑熱情，替南非隊加油打氣。

美國在台協會高雄分處副處長李明磊（Jack Lambert）祝福選手們在美麗的台南參賽一切順利，也盼藉由體育交流拉近各國距離，跨越國境與文化藩籬。（編輯：郭諭儒）1110726