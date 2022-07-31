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共同社民調：53%受訪者反對為安倍舉辦國葬

2022/7/31 17:01
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本共同社今天公布最新民調指出，有關為已故前首相安倍晉三舉行國葬，53.3%受訪者表達「反對」及「整體來說反對」；表示「贊成」及「整體來說贊成」的受訪者為45.1%。

與此相關，61.9%受訪者認為跟國葬相關的國會審議「有其必要」。

為追悼在輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日決定將在9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

共同社這次在7月30日及31日所做全國性最新民調顯示，岸田內閣支持率為51%，相比上次在7月11日及12日所做民調大幅下滑12.2個百分點，在共同社所做民調中，是2021年10月上任以來最低的一次。

有關政府防疫作為，這次民調有53.3%受訪者給予正面評價，較上次民調減少7.7個百分點；至於政府對物價高漲的因應作為，有高達63.6%受訪表示無法給予正面評價，僅有28.1%給予正面評價。

這項調查總計有425人透過固定電話、625人透過行動電話回答。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110731

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