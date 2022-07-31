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日相岸田親赴禁核擴散大會 核裁軍成最大焦點

2022/7/31 12:55
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（中央社東京31日綜合外電報導）今年禁止核子擴散條約（NPT）審議大會8月1日將於美國紐約聯合國總部登場，在擁核強權俄羅斯暗示動用核武入侵烏克蘭的情況下，這場大會能否達成核裁軍協議成最大焦點。

日本「中國新聞」網路版報導，就在外界認為要達成協議必然有所困難的情勢下，日本首相岸田文雄將以第一位與會的日本首相身分出席NPT審議大會，並用英語發表演說。

岸田預定7月31日到8月2日訪問美國。8月1日的演說內容包括呼籲擁核國提高核戰力透明度、美中兩國針對核裁軍及軍備管理進行對話。

審議大會原則上每5年舉行一次，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次是時隔7年舉行，預計會有來自約190個國家或地區的政府代表，在8月26日前針對「核裁軍」、「禁止核子擴散」及「和平使用核能」3大重點進行討論，並以通過明載未來對策的最終文件作為目標。

上次在2015年舉行的會議，與會國家對中東非核化等議題無法達成共識宣告破裂，儘管要維持被視為核裁軍及禁止核子擴散基礎的NPT體制已迎來關鍵時刻，但烏克蘭情勢對此極為不利，國際社會對烏克蘭情勢持續譴責與回應升高緊張情勢，恐將成為NPT會議達成共識的障礙。

日本雖然是全世界唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家，但安全保障卻仰賴美國提供的「核保護傘」；代表日本政府出席的岸田將在會議首日發表演說。

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岸田將在會中宣示邁向無核武世界的計畫方案，呼籲國際社會共同合作。能否透過親自參與會議以擁核國及非擁核國間的「橋梁」角色獲得成果，考驗岸田的外交手腕。

另外，日本遭受原子彈轟炸的受害者也將前往紐約，雖然因為疫情及高齡因素與會人數有限，但他們將在會議及相關活動針對核武的非人道性現身說法，要為從原子彈爆炸至今77年、仍無法遠離核武威脅的國際社會敲響警鐘，敦促各國早日朝廢除核武進行協調。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110731

岸田文雄
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