安倍晉三遇刺身亡 日本警察廳長官中村格請辭

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三7月遭槍擊身亡，外界質疑警方在維安工作方面有所疏失，就在這起槍擊案調查報告公布的今天，59歲的警察廳長官中村格宣布請辭，預料26日內閣會議上將獲准。

日本讀賣新聞報導，中村格在記者會上說，今天已向國家公安委員會提出辭呈。

外界有看法認為安倍遭槍擊身亡是因為警方維安疏失，因此，中村格可說是事實上的引咎辭職。

產經新聞報導，面對9月27日將舉行的安倍國葬，及預定2023年在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會的維安警備工作。

他說，站在警察立場，有必要在絕不發生類似案件的新體制下，基於新的維安準則確實地執行相關維安措施。

中村格在安倍遇刺後的7月12日記者會，談到警察當局無法防範事件於未然時說，「身為警察廳長官的責任十分重大」。

中村格畢業於東京大學法學部，1986年進入警察廳服務，曾在千葉縣警察局及東京都警視廳擔任搜查二課課長等職，長期在刑事單位服務。

他2009年到2015年曾在民主黨政府與自民黨政府擔任官房長官秘書官，之後歷任警視廳刑事部長及警察廳次長等職，並從2021年9月起就任警察廳長官。

日本放送協會（NHK）報導，中村格今天在記者會談到安倍遭槍擊身亡時說，將徹底改變維安方式，執行新的維安準則。

安倍遭槍擊後，相關單位持續對當時維安進行檢證與檢視，並在今天公布報告書。中村格在報告書公布後表明辭意。預料中村格請辭將在26日舉行的內閣會議上獲准。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110825