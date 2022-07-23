重要人士遇刺 日韓維安人員應變大不同

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（中央社東京23日綜合外電報導）韓國前總統朴槿惠今年3月遭人丟擲燒酒瓶，事件發生不過2、3秒，維安人員就在朴槿惠身旁築起重重人牆；反觀日本前首相安倍晉三遇刺時，部分維安人員竟然選擇撲向犯嫌。

日本讀賣新聞報導，今年3月24日，朴槿惠在大邱市家門口發表談話，突然有民眾朝朴槿惠丟擲燒酒瓶，僅2秒到3秒時間，就有10多名維安人員一擁而上保護朴槿惠。

可以看到朴槿惠被手持已展開防彈公事包的維安人牆包圍2到3層，雖然丟擲燒酒瓶的男子已被逮捕，但維安人員持續警戒人群中是否有共犯，整個警戒態勢維持了約1分20秒。

相較於安倍8日在日本奈良市輔選遭槍手槍擊時，身旁4名維安人員有2人在槍手站著擊發第2槍後，朝槍手撲去。

然而，維安人員最重要任務並非逮捕犯嫌，而是確保維安對象人身安全，畢竟當下並不情楚第2波或第3波攻擊會從哪裡襲來。遇到緊急狀況時，維安人員必須以身體築起人牆保護維安對象，或是讓維安對象的身體壓低，以保護生命安全。

總部位於英國的國際保鑣協會（IBA）成員小山內秀友說，可能是發生狀況時，維安人員腦海中未能構思出該如何行動，「（日本）有必要修正（維安人員）教育及訓練方式」。

日本警察幹部說，雖然日本跟允許民眾持有槍枝的美國等國狀況不同，但這次安倍也是遭到槍擊，有必要針對強化維安體制進行討論。

另外，安倍遇刺時雖然是卸任首相，但他是曾創下日本任期最長首相的保守派重要政治人物，對他不滿的勢力也不少，但警視廳僅派一名特勤人員（SP）維安。一名前警察幹部說，有必要因應情勢增加維安人員等，進行彈性應對。

專長警察行政法的京都產業大學教授田村正博說，預料很多海外重要人物將於9月訪日，參加安倍國葬，加上日本也將於2023年主辦七大工業國集團（G7）峰會，「必須儘速採取對策，來消弭各國對日本維安的憂慮」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110723