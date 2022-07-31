學者：日本可透過CPTPP 與台灣共抗中國敵意資本

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（中央社記者陳俊華台北31日電）台灣正爭取加入CPTPP，政治大學國際事務學院教授李世輝今天說，日本可透過CPTPP與台灣共同對抗中國的敵意資本，並參考台灣處理中國資本的經驗，共同建立安全的資本市場經濟。

為紀念前總統李登輝對台日關係的貢獻，李登輝基金會、台灣智庫今天在台北，舉辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。

日本台灣交流協會代表泉裕泰上午在專題演講說，他深信日本前首相安倍晉三在建立跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）時，已將未來台灣加入的可能性考量在內，而加入CPTPP是台灣要維持現狀、確保生存地位的重要一環，他會盡一切所能協助台灣加入。

李世輝在下午的「台日經貿未來走向」論壇中指出，日本可透過CPTPP，與台灣共同打造安全的科技供應鏈；台灣的科技研發實力與強大的半導體製造能力，是日本發展敏感技術、建構強韌供應鏈的最佳合作夥伴。

李世輝說，日本可透過CPTPP與台灣共同對抗中國的敵意資本，並在交涉談判過程中，參考台灣處理中國資本的經驗，建立安全的資本市場經濟。

台灣智庫共同創辦人林佳龍下午主持圓桌論壇談及「台灣、日本與李登輝」議題時說，李登輝認為台灣的民主，不能只是程序的民主，要實際讓人民作主；李登輝提出的「脫古改新」是寧靜革命、和平轉型，在民主變革過程的狂風暴雨中，能引航讓船走向光明感，讓世界看見台灣、需要台灣、喜歡台灣。

林佳龍說，李登輝與安倍晉三這兩位台日領導人，反映台日兩個社會存在想要友好的基礎，只是因為過去諸多因素阻隔台日人民關係；他指出，外交很微妙，卻可從這兩人關係看到超乎一般外交的策略，而是發自內心、從社會發展角度，去建立更好的外交關係。

媒體駐日特派記者張茂森透過影片表示，日本人都知道，李登輝跟安倍的交情就像父子，2016年安倍曾說過，李登輝是他最尊敬的亞洲領導人，可見李登輝過世時對安倍打擊很大；安倍一直找時間要到台灣向李登輝致哀，未料出發前一個月遭遇不幸，相信他們會在天堂相見。

李登輝基金會董事長李安妮在閉幕詞中指出，越民主的國家，會越在乎人民的感覺，李登輝講的「務實外交」就是在改寫外交教科書；台日人民間相互友好，領導人一定要感受人民的感受，期待台日關係未來有更好的50年。（編輯：林克倫）1110731