日本自民黨人事改組 傳高市早苗恐卸任政調會長

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄已就10日將進行的內閣與黨務主管人事改組進行協調。在黨務主管人事部分，外傳現任政調會長高市早苗恐將異動。

日本時事通信社報導，自民黨內4要職（黨四役）目前傳出幹事長茂木敏充（茂木派）可望留任，至於總務會長、政務調查會長與選舉對策委員長，正檢討進行人事異動。

自民黨副總裁麻生太郎（麻生派）與內閣官房長官松野博一（安倍派）料將留任；外務大臣林芳正也會續任；跟自民黨聯合執政的公明黨內多數聲音，主張公明黨籍的國土交通大臣齊藤鐵夫應留任。

自民黨現任政調會長是與已故前首相安倍晉三關係親近、但未隸屬任何派閥的高市早苗。目前傳出的可能方案，是新任政調會長由黨內最大派閥安倍派內曾任閣員人士接任。

藉由安倍派內重量級議員接任政調會長，明確地跟黨內第2大及第3大派閥的茂木派及麻生派人士共同接掌自民黨中央要職，被期待有助穩定執政。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110807