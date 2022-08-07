日相岸田宣布閃電改組 是否顧及派閥平衡成焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相岸田文雄6日正式宣布改組內閣，傳出時間點落在10日，從宣布到進行改組只有短短4天。日媒研判顯示岸田意圖掌握人事主導權，但最後是否顧及黨內派閥平衡也成關注焦點。

日本讀賣新聞報導，岸田這次從正式宣布到即將進行內閣與黨務主管人事改組，僅有短短4天，顯示希望針對黨內各派閥先發制人，掌握人才進用主導權態勢。但有看法認為，岸田重視「全黨一致」，所以最後相關人事改組，可能也不得不顧及各派閥平衡。

日本內閣改組時，自民黨內各派閥依例會向首相方面提出希望入閣的議員名單，自民黨內最大派閥「安倍派」代理會長塩谷立4日曾到訪首相官邸，被認為已將名單提交給岸田。

不過，自民黨內主流看法原本預期人事改組會在9月才進行，多數派閥尚未採取正式行動。

岸田身旁人士說，改組時間拖愈久，「爭取官職活動」就會愈激烈，也就無法依原先預想進行人事改組，「這種在極短時間內完成人事改組，顯示首相有意確保改組的自由意志」。

相關人士透露，岸田這次有意參考前首相安倍晉三在2017年8月進行的內閣改組。安倍當時面臨內閣支持率持續下滑、且自民黨在當年7月舉行的東京都議員選舉慘敗的大環境。

安倍當時意圖讓內閣支持率有所回升，所以提前啟動內閣改組，以重視「即戰力」的方式進行大規模內閣改組，總計有14名閣員異動（當時閣員總數19人）。

不過，岸田著眼打開困難局面，同時也想確保黨內團結，在這種情況下要想在人事方面展現「岸田風格」，可能被迫面臨困難抉擇。

岸田內閣閣員目前以黨內最大派閥安倍派及第2大派閥茂木派同為4人最多，屬「派閥均衡型」內閣。

黨內各派閥有意推銷自家的「入閣待命組」，意指曾當選5次以上眾議員或3次以上參議員、且無入閣經驗人士。一名曾任閣員的人士說，岸田這次也不得不在某種程度上，顧及各派閥想法。

產經新聞則報導，岸田這次內閣改組幅度可能多達逾半閣員。

岸田2021年就任首相後，在組閣及黨務主管人事安排上，相當程度考量到黨內各派閥意見；不過，岸田今年7月率領自民黨打贏參議院選舉，看似希望藉由內閣大幅改組展現「岸田風格」，致力解決內外各項課題。

目前的岸田內閣是2021年11月10日上路。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110807