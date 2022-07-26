自民黨表明跟舊統一教無關 敦促黨籍議員留意

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本自民黨幹事長茂木敏充今天談到「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）時強調，跟自民黨並無組織性關係，也敦促黨籍國會議員慎重處理跟被指有社會問題的團體間的關係。

安倍8日在奈良市街頭演說時，遭41歲犯嫌山上徹也近距離從身後射殺身亡。至於行凶動機，似乎跟山上因母親信奉舊統一教導致破產，對舊統一教充滿恨意，原想殺害舊統一教總裁，之後將行凶目標改變成安倍。

日本放送協會（NHK）報導，茂木今天在記者會上強調，「已確實確認自民黨跟舊統一教沒有組織性關係，跟自民黨毫無關係」。

對於媒體報導不只一位自民黨國會議員曾出席舊統一教方面的會議，或是曾接受某種形式的協助等，茂木說，對每位黨籍國會議員，會提醒他們注意自己身為國會議員的立場，應嚴正且慎重地處理跟被指有社會問題的團體間的關係。

安倍胞弟、防衛大臣岸信夫今天說，知道舊統一教的部分人士，曾跟他們有所來往，選舉時也獲對方幫忙，例如幫忙電話催票等。

岸信夫說，與其說是獲得舊統一教的幫忙，不如說是獲舊統一教的成員以志工方式協助，「因為選舉，接受許多支持者有其必要」。

至於未來選舉會不會再接受這些人的幫忙，岸信夫說，因為頂多就是志工身分，下次選舉時會如何，現在無法草率回答。

文部科學大臣末松信介22日曾說，就自己的理解完全沒有跟舊統一教及相關團體有特別來往，也沒有接受跟選舉活動相關的協助。

末松說，可能有給舊統一教捎去訊息，或是對方有購買政治獻金餐券，但都是在常識範圍內的互動，完全問心無愧。

自民黨參議院幹事長世耕弘成說，國會議員站在會對民眾造成影響立場，應該細心留意處理跟被指有社會問題般的宗教團體間的關係，「我個人的話，跟舊統一教毫無關係」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110726