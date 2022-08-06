岸田將改組內閣調整黨務主管 傳麻生、茂木留任

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本首相岸田文雄擬於10日進行內閣改組及執政黨自由民主黨黨務主管人事調整。岸田政府幹部透露，自民黨的副總裁（副黨主席）麻生太郎、幹事長茂木敏充將獲留任。

日本經濟新聞報導，岸田文雄大致決定將於10日進行內閣改組及黨務主管人事調整，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充將獲留任，7月底參議院議員任期屆滿的農林水產大臣金子原二郎以及國家公安委員長二之湯智將去職。

日本時事社報導，在閣僚方面，官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一也將獲留任。經濟產業大臣萩生田光一可能獲得留任或被任命其他要職。

日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊辭世後，作為自民黨內最大派系的安倍派未設會長職位，維持目前的體制。岸田在人事佈局上，要如何安排安倍派人士，備受關注。

原本岸田考慮於9月中旬進行改組，但為了提升黨內的向心力，推動他的招牌政策「新資本主義」經濟政策、防疫對策等，加上日本年底將修訂國家安全保障戰略等國防3文件，就國防費追加的議題也有待討論，因此岸田希望在秋季的臨時國會召開前，就做好改組。

岸田預定8日召開自民黨臨時主管會議，9日出席長崎原爆罹難者慰靈和平祈念典禮後，10日進行內閣改組並調整自民黨黨務主管人事。

日本經濟新聞7月的民調顯示，岸田內閣支持率為58%，支持率是去年10月岸田執政以來第2低。目前日本疫情擴大，加上宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）牽扯政治的問題備受爭議，以及政府要舉辦安倍國喪一事也有反對聲浪，岸田期待調整人事以改變局勢。

時事社報導，俄羅斯侵略烏克蘭、中國對台灣軍事威脅、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大、物價飆漲等，日本國內外課題堆積如山，岸田期待藉由內閣及黨務的人事調整穩定執政基礎，一般認為他可能會提拔年輕一代和女性。（編輯：周永捷）1110806