岸田將改組內閣 岸信夫傳因健康因素卸防衛大臣

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相岸田文雄擬於10日進行內閣改組，媒體報導，前首相安倍晉三的胞弟、防衛大臣岸信夫可能會因為健康因素卸除職務。

日本今天紀念人類第一起原子彈攻擊事件77週年，岸田在廣島市舉行的和平紀念儀式後召開記者會表示，將於下週進行內閣改組，面對包括台灣情勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、高物價和經濟政策等議題，「需要儘快開始新的體制」。

岸田較預定提早宣布內閣改組，以及執政黨自由民主黨的黨務人事調整。讀賣新聞報導，岸田原本打算在舉行前首相安倍晉三的國葬後，於9月初進行改組，但因內閣支持度一路下滑而決定提前。

因安倍晉三遇刺，宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）與自民黨議員之間的關係備受關注。

共同社報導，岸田指示，針對10日入閣的新閣員，要審查是否與統一教存有關係，現任閣員與副大臣也是審查對象。

路透社報導，岸田表示，政府將努力採取一切可能措施，因應宗教團體的商業詐欺等不法行為，並為受害者提供救濟。

岸田並強調，自己與統一教「沒有關係」。

自民黨議員與統一教的關係逐一浮出檯面，被認為是岸田政府的支持度下滑的原因之一。

根據共同社在7月30、31日進行的民調，超過80%受訪者認為，統一教與政治人物的關係必須被揭露。另有53%受訪者反對為安倍舉辦國葬。

岸田內閣支持度下滑12.2個百分點，來到51.0%，是共同社自岸田去年10月就任以來所做民調當中的最低點。

岸田並沒有說明內閣會如何變動。讀賣新聞報導，防衛大臣岸信夫可能會基於健康因素被撤換。63歲的岸信夫自2020年9月擔任防衛大臣至今。

日媒報導，岸信夫據稱有髖關節方面的疾病，先前也曾拄拐杖。他上月出面說明與統一教之間的關係時，坐著輪椅出席記者會。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪問台灣後，台灣與中國近日緊張關係加劇，國防成為日本關注議題。

讀賣新聞報導，沒有參加參院大選、即將卸任參議員的國家公安委員長二之湯智和農林水產大臣金子原二郎也將去職。

時事通信社昨天報導，財務大臣鈴木俊一將獲留任，經濟產業大臣萩生田光一可能獲得留任，或被任命其他要職。

讀賣新聞報導，外務大臣林芳正、官房長官松野博一，以及自民黨的副總裁（副黨主席）麻生太郎、幹事長茂木敏充將獲留任。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110806