中國軍演飛彈落點近 可能提升日本強化國防民意

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（中央社東京5日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國對台灣進行軍演發射飛彈，落下位置距離日本島嶼不到160公里，恐促使日本大眾支持增強軍備，以防禦強大鄰國中國。

日本防衛省昨晚公布訊息，推定中國昨天下午從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），就在日本沖繩群島的西端海域。

路透社報導，前日本外務大臣和防衛大臣、自民黨眾議員河野太郎表示，「這很明確顯示，如果台灣有事，我們（日本）會受到影響」。

被問到民意是否會因此支持提高國防預算，河野太郎指出，「日本的趨勢很明顯已經轉變」。

日本對國防議題態度分歧，做為第二次世界大戰的戰敗國，日本不僅有戰後的和平憲法，大眾長期以來也對捲入美國主導的戰爭抱持警惕。

中國發射的飛彈史無前例落入日本專屬經濟區，時機正值日本首相岸田文雄政府本月即將公布防衛預算要求，預料會大幅增加國防開支。

日本政府公布防衛預算後，年底將對國防政策進行全面改革，包括呼籲取得長程飛彈以抵禦中國。中國已經在2019年取代北韓，成為日本評估的最主要國安威脅。

自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，各界對於中國在台灣和日本周邊海域和空域的軍事活動愈來愈感到憂心。日本擔心俄烏戰爭為中國提供了武力犯台的先例，而美國可能不會直接介入制止。

曾任日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）長達5年、於2019年退役的河野克俊表示，「台灣周邊的軍事平衡發生了很大改變。我希望能夠認真討論防衛預算」。

今年7月參議院大選前，岸田文雄所屬自民黨提出要在5年內將國防開支在國內生產毛額（GDP）中的占比，從目前的1%提升至2%。

依據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的2021年國防預算排名，日本若提高防衛預算後，軍費支出將躍居全球第3，僅次於美國和中國。

日相岸田譴責中國發射飛彈，他曾經承諾「大幅」提高國防預算，但至今尚未說明要在多久時間內提高多少預算。岸田也拒絕透露強化日本國防是否會透過削減其他公共支出、借貸或結合兩者等方式來支付。

東京的拓殖大學教授川上高司表示，中國發射飛彈給了岸田澄清立場的機會，尤其是考量到美國會以多大程度介入危機的問題，「日本顯然需要展示自身已經做好戰鬥準備」。

上一次1996年台海危機時，中國進行飛彈演習威攝台灣，但當時解放軍的軍力較弱無法嚇阻美國，最終美國派出航艦戰鬥群等軍艦穿越台灣海峽。

但自此之後，中國的國防預算增加約20倍，並擁有數以百計的彈道飛彈，能夠更精準擊中數百公里甚至數千公里外的目標，包括船隻。

美國這次唯一的前沿部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）昨天在西太平洋的菲律賓海執行「預定任務」。

日本笹川和平基金會安全保障首席研究員、前日本駐中國大使館防衛駐在官小原凡司表示，美國保持低調是基於政治考量。

他還說：「還有現實就是，中國現在是一個更強大的軍事強權，如果（中國）還是像1996年那樣，美國可能早已出手制止了。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110805