日本自民黨總裁選舉 數位大臣河野太郎第3度角逐

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本自民黨總裁選舉的角逐者陸續表態，61歲的數位大臣河野太郎今天下午召開記者會宣布參選。他表示，「恢復民眾對政治的信賴是緊急要務」，並承諾若當選，將要求沒有正確回報政治獻金的國會議員返還相對應金額。這是他第3度挑戰總裁大位。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

朝日新聞、日本經濟新聞報導，河野太郎在記者會上強調，「日本的政治獻金享有免課稅，但有需要嚴格回報的義務」。他說，將透過把政治獻金收支報告書數位化等方式，確保透明性。他並表示，「只有在回復政治信賴的情況下，才能逐項推動未來必須執行的政策，並獲得國民的理解」。

自民黨涉及沒有正確回報政治獻金的現職國會議員共有85人，黨內處分了過去5年不實記載金額超過500萬日圓（約新台幣110萬元）的39人，包括部分前首相安倍晉三派閥高層，但金額未滿500萬日圓的議員只有收到幹事長石破茂的口頭警告。

67歲的石破茂也在24日宣布參選自民黨總裁，對於涉及政治獻金醜聞的議員，他暗示可能會取消某些議員的選舉公認資格，河野太郎也對這起事件持嚴厲態度，預料希望藉此進一步爭取黨內支持。他所屬的麻生派沒有議員涉及政治獻金醜聞。

河野太郎長年主張脫離核電，不過他上次於2021年參選自民黨總裁時，曾經針對核能提出「現實能源政策」，表示在確認安全的前提下，可以允許核電廠再度啟用。

他這次顯然再度調整了立場，表示人工智慧的普及將大幅增加電力需求，即使導入再生能源的速度加倍也完全不夠，因此必須透過各種必要措施來滿足，像是「氫、氨、核融合都是可以利用的，更換（重建）核電廠也是一個選項」。

朝日新聞24、25日進行的民調顯示，河野太郎目前的支持率是6%，位於第4。並列領先的是21%的石破茂和43歲的前環境大臣小泉進次郎，立場保守親台的經濟安全保障擔當大臣高市早苗以8%排在第3。（編輯：張芷瑄）1130826