自民黨總裁選舉 小石河聯盟分裂將同場競逐大位

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本自民黨3名國會議員因曾在2021年自民黨總裁選舉中，合作力挺其中1人參選，被外界稱為「小石河聯盟」；這次3人都有意參選，「小石河聯盟」分裂將同場競逐大位備受關注。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

「小石河聯盟」指的是前環境大臣小泉進次郎、自民黨前幹事長石破茂，及數位大臣河野太郎。石破已在昨天宣布參選總裁，河野預訂8月26日宣布參選，小泉也預計8月30日宣布參選。

小石河3人同屬高知名度政治人物

日本時事通信社報導，「小石河聯盟」可能會在這次的總裁選舉中分裂，轉為相互競爭的局面。

小泉、石破與河野3人同屬高知名度政治人物，上次在2021年總裁選舉中合作，但這次3人都有意參選，在爭奪黨員票方面的競爭可能會相當激烈。

石破雖然放眼第二輪投票對3人合作表示期待，但黨內有看法對此表示懷疑。石破日前受訪時說，「就算（3人）這次有所競爭，但仍有根本的聯繫存在」。

河野2021年參選總裁時，石破和小泉未參選而是從旁協助。不過，河野雖然在黨員票拿到最高票，但國會議員票部分屈居第3名，讓小泉以「接近完敗」來形容。

報導指出，導致「小石河聯盟」3人關係生變的主因，是岸田為因應黨內爆發派閥政治獻金未依法申報醜聞所主導的派閥解散。在黨內多數派閥都決定解散的情況下，只有河野所屬的「麻生派」堅持不解散。

河野選擇留在派閥內部，就跟把重點放在無派閥的石破及小泉產生隔閡。

在各家日媒所公布的民調可以看出3人的人氣都很高，而這次3人決定都要參選總裁，讓自民黨相關人士研判「黨員票的競爭將相當激烈」。

這次自民黨總裁選舉因為多人角逐，選情相當混沌，只要第一輪投票無人得票過半數，就會進入第二輪投票。雖然有看法認為「小石河聯盟」間的連結將左右選戰結果，但也有青壯派議員說「小石河是算計關係，所謂合作是虛構的」。

昨天的朋友變今天的敵人

日本電視台（Nippon TV）針對這次「小石河聯盟」3人都將參選分析，「昨天的朋友」變成「今天的敵人」，從支持基礎的變化來看，麻生派會長麻生太郎應該會挺河野，而小泉會得到前首相菅義偉支持。

另外一個重點就是在第一輪投票占一半票數的黨員票，「小石河聯盟」上次在民調占上風，所以讓河野拿到最高票，而這次的「小石河聯盟」3人中誰能拿到較多的黨員票，將成選戰一大焦點。

有關「小石河聯盟」3人各自優勢與弱點，石破曾任幹事長及閣員，相關歷練豐富，但黨內議員支持基礎薄弱。多位受訪的自民黨議員認為，3人中應該是石破能獲得最多的黨員票。

河野的特色是在各方面都取得平衡，他有外務大臣及數位大臣等閣員經歷，預料在黨內也會獲得麻生派支持，所以會得到一定程度的議員相挺。

不過，在自民黨內推動「去派閥」的現況下受到派閥相挺，有可能無法進一步得到其他議員支持，這也讓河野陣營內感到不安。

再看小泉的部分，他最大的強項就年僅43歲又具高知名度所帶來的「耳目一新」感受，但弱點就是僅擔任過環境大臣，閣員歷練稍嫌不足。

小泉在這場選戰中的重點，勢必要透過辯論來回應並消弭外界對他資歷尚淺所表達出的不安意見，及如何進一步提升支持率。（譯者：黃名璽）1130825