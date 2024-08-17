日本自民黨總裁選舉 青壯派喊世代交替挺小林鷹之

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄8月14日拋出不尋求連任自民黨總裁的政壇震撼彈後，黨內欲問鼎首相大位的各方勢力已展開運作，傳出外務大臣上川陽子及青壯派力挺的小林鷹之都有意參選總裁。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

岸田決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。日媒分析，岸田內閣支持率持續低迷導致黨內「逼宮」聲浪不斷，不得不放棄尋求連任。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨預計9月舉行的總裁選舉，將決定新任首相人選，目前各方勢力展開運作，自民黨內青壯派及年輕議員力挺的49歲前經濟安保擔當大臣小林鷹之，正協調下週召開記者會宣布參選總裁。

現任外務大臣上川陽子也跟親近議員表達參選意願，並開始尋求支持。

目前被點名可能參選總裁的人選包括自民黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、數位大臣河野太郎、小林鷹之、經濟產業大臣齋藤健、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前總務大臣野田聖子及現任幹事長茂木敏充。

其中，自民黨內青壯派及年輕議員等人認為有必要進行世代交替，力挺年齡仍在4字頭、當選4屆議員的小林鷹之參選總裁，核心成員昨天舉行聚會。

相關人士透露，目前正在推動擬訂競選政見等事項，已在協調最快8月19日舉行記者會對外宣布。

8月15日表示「已有在深思熟慮後做出決定並付諸行動的心理準備」的上川陽子，16日已在電話中跟親近議員表達參選意願，開始尋求支持。

另外，內閣前官房長官加藤勝信昨天晚間也表示「希望針對總裁選舉展開具體行動」，展現出參選意願；現任官房長官林芳正也因為聽到有人期待他參選的聲音，正跟親近議員商議如何因應。

這次總裁選舉將在自民黨內傳統派閥幾乎都決定解散的情況下進行，導致選情難以預料，加上從青壯派與年輕議員到資深議員都有可能角逐，因此愈來愈多看法認為，選戰策略必須考量到進入第二輪投票。

NHK另一則報導提到，小泉進次郎在上次2021年舉行的總裁選舉中，跟石破茂合作支持河野太郎，因此外界取3人姓名首字稱為「小石河聯盟」，且小泉跟選區同在神奈川縣的前首相菅義偉關係也很親近。

不過，這次選戰「小石河聯盟」3人都被點名可能參選，會不會跟上次一樣採取共同行動備受關注。

其中，43歲的小泉進次郎跟小林鷹之同為40多歲，都被視為「世代交替」的可能人選，讓兩人在這次選戰中的動向同受關注。

要參選自民黨總裁必須要有20名國會議員擔任推薦人，預料有意爭奪參選「門票」的相關運作接下來將白熱化。（譯者：黃名璽）1130817