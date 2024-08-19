49歲小林鷹之參選總裁籲自民黨重生 提外交經濟戰略、少子化對策

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（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之今天在國會宣布出馬參選9月的自民黨總裁選舉，成為第一個召開記者會的參選人。他呼籲「自民黨需要重生」，以及要將日本打造成「領導世界的國家」。

日本首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

日本放送協會（NHK）報導，49歲的小林鷹之在記者會上宣布，「我鄭重宣布將參加總裁選舉」。這是自2009年當時46歲的河野太郎與西村康稔以來，自民黨總裁選舉睽違15年再次出現40多歲的候選人。

在自民黨遭遇派閥政治獻金申報不實問題後，他表明，「我們要舉行『去派閥』的選舉，絕對不會向舊派閥尋求任何支持」。現場約有20名國會議員參加記者會。

小林也在記者會上提出他對經濟、外交、安全保障、修憲等議題的看法。

他強調，「將透過產官學方面的合作，讓全日本步入上升軌道」，將在2024年中推出打擊高物價的政策方案，並制定讓日本邁向2050年發展的「國家戰略2050」。

為了對抗日本的少子化問題，小林提出動員所有政策，大幅提高年輕世代的實際薪資，強化對於「就職冰河期世代」的對應措施。

在社會保障政策方面，小林表示，要透過創新，讓醫療照護成為成長型產業，提升可持續性，並且「要打破過度加重年輕人負擔的現行社會保障觀念」。

至於修憲，他則表示在憲法中「加入緊急事態條款，以及將自衛隊明文化，都是緊迫的課題」，表示「將為早日提出修憲動議付出最大努力」。

在外交戰略方面，他的目標是讓日本成為「南方世界」（Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家）與美歐之間的橋樑，強調取得國際社會信任的重要性。

小林表示，光憑領導人一句「相信我（Trust me）」，就能讓美日關係惡化，暗批舊民主黨政權。民主黨的前日本首相鳩山由紀夫曾就美軍駐沖繩普天間基地遷移問題，對時任美國總統歐巴馬說過這句話，後來言詞反覆、失去美國信任，因而被迫辭職。

小林從東京大學畢業後，1999年進入大藏省（現在的財務省），2012年首次當選眾議員，隸屬千葉第2選區，至今4度當選，並於2021年就任岸田文雄政權的第一任經濟安保大臣。

這次自民黨總裁選舉預料將出現超過10名候選人的罕見局面，自民黨前幹事長石破茂預料最快本週在家鄉鳥取縣宣布參選，這將是他第5次參選總裁。

內閣官房長官林芳正與數位部長河野太郎正在募集20名推薦人（國會議員）。前環境大臣小泉進次郎昨天也在橫濱市舉行的記者會上表達了參選意願。

即將出訪印度的外務大臣上川陽子今天上午在羽田機場對記者表示，「我已經在週末對岸田總理大臣傳達了我的決心，正在準備參選，會竭盡全力爭取每一個人的支持」。

早就表現出參選野心的自民黨幹事長茂木敏充正在評估黨內局勢，同樣屬於茂木派的前官房長官加藤勝信也在收集推薦人，兩人的支持群可能會重疊。經濟安全保障大臣高市早苗在社群媒體X表達了參選意向。

經濟產業大臣齋藤健則是在經濟產業省對記者表示，「對我抱持期待的聲音從未停止過，我想要認真看待」。自民黨內也有人希望前總務大臣野田聖子出馬參選，名單上多達11人。（編輯：陳承功）1130819