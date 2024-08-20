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日本自民黨總裁選舉 傳43歲小泉進次郎有意參選

2024/8/20 17:35
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本自民黨總裁選舉將於9月27日投開票，在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人，今天傳出年僅43歲的前環境大臣小泉進次郎，也向身旁人士表達參選意願。

自民黨今天在黨中央召開選舉管理委員會決定，總裁（黨主席）選舉將於9月12日公告、27日投開票。

●岸田退出總裁選舉 各方勢力角逐大位

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

岸田決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。日媒分析，岸田內閣支持率持續低迷導致黨內「逼宮」聲浪不斷，不得不放棄尋求連任。

在這種情況下，自民黨內有意問鼎首相大位的競爭漸趨白熱化，已有逾10人欲角逐總裁，其中前幹事長石破茂若順利參選，將是繼2020年後生涯第5度競選總裁。

●世代交替可能成選舉討論焦點

日本每日新聞報導，不僅一位自民黨相關人士今天透露，小泉進次郎已跟身旁人士表達有意參選自民黨總裁。加上昨天已宣布參選的49歲前經濟安全保障大臣小林鷹之，將出現兩位年齡4字頭的參選人，「世代交替」可能成為選戰討論焦點。

自民黨相關人士表示，小泉已跟黨內青壯派人士表達參選意願。小泉說「我將參選總裁，因為我們一直以來共事，所以跟您打聲招呼」。

面對其他有意競逐「後岸田時代」人選提出的支持請求，小泉明確指出「因為我會參選所以無法協助」，拒絕對方請求。小泉也跟黨內資深同志表達了「正在進行參選準備」。

小泉至今談到參選時都未明確表態，僅以「會在認真思考後做出判斷」表達出參選意願。自民黨內幹部分析，「這次選戰期間長，率先表態只會提供他人攻擊素材，晚點表態是明智做法」。

小泉昨天跟另一名有意參選的經濟產業大臣齋藤健共進午餐。兩人是同時當選眾議員的同志，並跟另兩人組成「四志之會」等，關係相當深厚，有可能會在總裁選舉進行合作。

小泉現年43歲，年齡在有意參選總裁的人選中最為年輕。目前愈來愈多看法認為在總裁選舉後誕生的新首相率領下，將提前解散眾議院進行總選舉，在這種情況下，小泉可能替自民黨帶來耳目一新感受，黨內已有人期待小泉能成為「選戰看板」。

隨著岸田確定退出，這次自民黨總裁選戰情勢混沌，包括在各日媒民調中穩居上位的石破茂，及現任數位大臣河野太郎等都是可能參選人選。

令外界關注的是在上次總裁選舉中，小泉、石破及河野以「小石河聯盟」進行過合作，而這次看來將在參選推薦人及黨員票等展開激烈競爭。

●同屬無派閥 小泉可能與菅義偉合作

黨內非主流派重要人物、前首相菅義偉，一直以來都對小泉參選表現出期待感。菅義偉跟小泉在黨內都沒有派閥，所以可能會在這次總裁選舉提出「擺脫派閥」展開合作。

不過，黨內也有聲音指出，小泉未曾歷練過「黨三役」（三役是3個重要職位）或主要部會首長，「（參選總裁）為時尚早」。加上這次總裁選戰期間長達15天，面對辯論高手同場較勁，也有人擔心小泉能否應付緊接而來的脣槍舌戰。

小泉畢業於關東學院大學，曾赴美國哥倫比亞大學研究所進修，返日後擔任父親、前首相小泉純一郎秘書，2009年首度當選眾議員，目前進入第5個任期。

小泉在自民黨內曾任青年局長及首席副幹事長等職務，2019年獲時任首相安倍晉三延攬首度入閣擔任環境大臣。（譯者：黃名璽）1130820

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