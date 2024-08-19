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日本自民黨總裁選舉 擬於9月27日投開票

2024/8/19 12:35（8/19 12:50 更新）
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自民黨總裁9月改選，自民黨前幹事長石破茂、自民黨幹事長茂木敏充、經濟安全保障大臣高市早苗、數位大臣河野太郎及前經濟安全保障大臣小林鷹之等人都可能參與競選。（共同社）
自民黨總裁9月改選，自民黨前幹事長石破茂、自民黨幹事長茂木敏充、經濟安全保障大臣高市早苗、數位大臣河野太郎及前經濟安全保障大臣小林鷹之等人都可能參與競選。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本首相岸田文雄的自民黨總裁任期將於9月屆滿，為選出他的繼任者，自民黨預定將於9月12日發布告示，9月27日投開票。選舉管理委員會將於明天開會做出最後決定。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。岸田決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。

日本放送協會（NHK）報導，目前表達參選意願的包括現任外務大臣上川陽子，以及經濟產業大臣齋藤健。前經濟安全保障大臣小林鷹之今天下午將召開記者會宣布參選。

其他被提到的名字還有自民黨前幹事長石破茂、前官房長官加藤勝信、前環境大臣小泉進次郎、數位大臣河野太郎、經濟安全保障大臣高市早苗、前總務大臣野田聖子、現任官房長官林芳正，以及自民黨幹事長茂木敏充，名單上多達11人。

上川陽子今天上午在羽田機場對記者表示，「我已經在週末對岸田總理大臣傳達了我的決心，正在準備參選，會竭盡全力爭取每一個人的支持」。

齋藤健則是在經濟產業省對記者表示，「對我抱持期待的聲音從未停止過，我想要認真看待」，傳達了參選的態度。

另一方面，小林鷹之將於當地時間下午2時在國會召開記者會，宣布參選。他預料將強調黨內改革的必要性，並提出他對經濟、外交、安全保障、修憲等議題的看法。

這次自民黨總裁選舉預料將出現超過10名候選人的罕見局面，每名候選人必須先跨過找到20名推薦人（國會議員）的門檻。根據自民黨內部正在檢討的具體日程，預定於9月12日發布告示，9月27日投開票。

從發布告示到投開票約有2星期，是自1995年制定現行總裁選舉制度以來，兩者相距最久的一次。黨內人士表示，由於自民黨深陷派閥政治獻金申報不實等醜聞，因此應該給予足夠的選舉期，以恢復失去的信任。

自民黨明天將召開選舉管理委員會會議，正式決定選舉日程。（編輯：高照芬）1130819

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