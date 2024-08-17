日相岸田9月擬訪美出席聯合國大會 期間會晤拜登

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（中央社東京17日綜合外電報導）已宣布不參選自民黨總裁、將卸下日本首相職務的岸田文雄，正就9月下旬訪問美國紐約出席聯合國大會展開最終協調；另外，岸田方面也在協調跟不競選連任的美國總統拜登會談。

日本讀賣新聞報導，如果屆時自民黨已選出新任總裁（黨主席），岸田的出訪將成罕見案例。數名日本政府相關人士透露，岸田方面正協調跟拜登舉行會談，如果順利舉行的話，這次會談似將成為「岸田外交」的總結場合。目前已知可能出訪方案為9月22日起出訪數天。

如果自民黨總裁選舉的投開票日訂在9月20日的話，預計臨時國會將在9月24日後舉行新首相指名選舉，屆時可能會出現岸田在自民黨新總裁誕生後出席聯合國大會的情況。

日本政壇從2000年以來，還沒有首相在新總裁選出後出訪的紀錄。

在岸田之前擔任首相的菅義偉，2021年9月未參選自民黨總裁選舉，但在總裁選舉期間訪美，除出席「四方安全對話」（Quad）峰會外，也個別會晤拜登。

不過，菅義偉當年未出席聯合國大會，而是以事前錄製影像進行演說。

各國領袖都會出席聯合國大會，成為岸田可以直接跟這些領袖說明卸任的機會。日本外務省官員說，岸田未來也將以前首相身分在外交領域繼續發揮長才，「在卸任前事先跟各國領袖打招呼很具意義」。（譯者：黃名璽）1130817