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岸田文雄：不參選9月自民黨總裁選舉 向人民展現改變

2024/8/14 10:57（8/14 20:05 更新）
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日本首相岸田文雄14日宣布不參選9月舉行的自民黨總裁選舉。（共同社）
日本首相岸田文雄14日宣布不參選9月舉行的自民黨總裁選舉。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本首相、執政黨自由民主黨總裁（黨主席）岸田文雄宣布不參選9月舉行的自民黨總裁選舉，這意味著日本首相將換人當；他說有必要讓人民看到新生的自民黨。

岸田文雄今天上午11時半（台灣時間10時半）左右在首相官邸（行政中心）召開臨時記者會正式宣布不參選下個月舉行的自民黨總裁選舉。他表示，有必要讓人民看到自民黨改變、新生的自民黨，展現自民黨改變的第一步就是自己退出。

岸田說：「我不出馬即將到來的總裁選舉。希望透過總裁選舉，選出新的領導人，我將身為一兵卒予以支持。」

岸田擔任自民黨總裁的任期9月底屆滿，到今天為止，他擔任自民黨總裁1046天。自民黨目前在眾議院是第一大黨，自民黨黨魁通常在國會首相指名時會被選為首相。

岸田在6月21日的記者會上還表示自己希望將做到一半的課題做出一番結果，言下之意，他希望出馬參選9月的自民黨總裁選舉，但岸田內閣支持率持續低迷，黨內向心力低落，黨內重量級人士擔心持續由岸田領導的話，下次眾議院選舉可能失去政權，因此出現「逼宮」聲浪。

受到自民黨內派閥政治資金小金庫事件的影響，岸田內閣支持率大降，岸田主導國會通過「政治資金規正法」修法，以防止同樣的小金庫事件再發生，但各日媒民調顯示，民眾對於岸田內閣的作法不肯定。

自民黨內負責總裁選舉的選舉管理委員會本月5日首度召開會議，選出逢澤一郎擔任選舉管理委員會委員長，並決定本月20日將召開的第二次會議將決定總裁選舉日程。自民黨內有眾議員表示，希望選舉期間的時間能盡量長一點。

自民黨將在9月20至29日之間舉行總裁選舉投開票。自民黨總裁選舉的規定，在舉行投票日的12天前舉行公告。上一次2021年的總裁選舉選戰天數是12天。2018年的自民黨總裁選舉選戰天數是13天。

隨著岸田決定不出馬參選自民黨總裁，在9月的自民黨總裁選舉後，預料將召開臨時國會，選出新首相。（編輯：唐佩君）1130814

#自民黨
#岸田文雄
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日本首相岸田文雄宣布 不尋求連任自民黨總裁
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