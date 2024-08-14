日本首相岸田文雄宣布 不尋求連任自民黨總裁

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天上午在首相官邸召開臨時記者會，正式宣布不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。這代表執政黨自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。

日本放送協會（NHK）報導，關於9月登場的自民黨總裁選舉，身兼自民黨總裁的岸田之前的對外說法都是「正在一一因應刻不容緩的課題，專注於拿出結果」等，一邊觀察自民黨內的情勢等，一邊慎重評估是否參選。

NHK指出，岸田面對自民黨內派閥的政治獻金募款餐會問題，認為有必要挽回政治信賴，陸續進行包含解散派閥等的黨改革並處分相關議員，以及修改「政治資金規正法」（類似政治獻金法）等。

NHK報導，不過輿論對政府的批評聲浪日趨強烈，在內閣支持率低迷之際，自民黨內部出現「目前的政府無法在下次眾議院選舉中勝選」的聲音。

岸田2021年10月就任日本第100任首相，在任期間截至8月14日達1046天，是戰後在任天數第8長的首相。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130814