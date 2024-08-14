NHK：岸田文雄不尋求連任自民黨總裁 日相將換人做

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日相岸田文雄向幹部透露，無意投入9月登場的執政黨自民黨總裁選舉。這意味自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。

岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，在此之前，自民黨將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

因此，如果岸田確定不投入自民黨將於9月舉行的總裁選舉，也意味他不尋求連任首相。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130814