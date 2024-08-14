NHK：岸田文雄不尋求連任自民黨總裁 日相將換人做
2024/8/14 09:52（8/14 13:18 更新）
（中央社東京14日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日相岸田文雄向幹部透露，無意投入9月登場的執政黨自民黨總裁選舉。這意味自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。
岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，在此之前，自民黨將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。
因此，如果岸田確定不投入自民黨將於9月舉行的總裁選舉，也意味他不尋求連任首相。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130814
延伸閱讀日本2大黨9月總裁選舉 外交部：密切注意選情日議員石破茂見賴總統 盼借鏡俄烏戰爭台日合作強化嚇阻能力河野太郎不談廢核 日媒研判意圖擴大爭取黨內支持自民黨政治獻金風暴 安倍派會計負責人被求刑3年岸田不參選自民黨總裁選舉 日媒點名石破茂等可能接任人選
- 2024/08/14 21:54
- 2024/08/14 10:57
- 2024/08/14 10:45
- NHK：岸田文雄不尋求連任自民黨總裁 日相將換人做2024/08/14 09:52
- 2024/08/06 14:46
- 2024/08/01 15:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
民調7成認自民黨應換總裁 日相岸田避談是否參選