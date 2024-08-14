石破茂在台北受訪 表態有意參選自民黨總裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京14日專電）被視為日本下任首相熱門人選的自民黨前幹事長石破茂今天在台北對媒體表示，如果有黨內20人（20名國會議員）推薦人的話，想挑起責任。

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天上午宣布不出馬參選下個月舉辦的自民黨總裁選舉，意味著首相將換人當。

眾議員石破曾擔任過防衛大臣，這幾天他與眾議員、前外務大臣前原誠司擔任共同團長，率領日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪問台灣，昨天到總統府拜會總統賴清德。

日本放送協會（NHK）、共同社等發自台北的報導表示，石破在台北對媒體表示，「如果能獲得20人推薦的話，自己想挑起責任。」言下之意，獲得20名國會議員推薦的第一個門檻能突破的話，他想參選自民黨總裁選舉。

針對岸田宣布不出馬參選9月自民黨總裁一事，石破說：「這對於各個議員的判斷將有很大的影響，我希望盡量爭取到相同志向的人的支持。」

共同社報導說，這形同石破表態出馬參選自民黨總裁選舉。

岸田不尋求連任的原因之一是因為自民黨內派閥「小金庫事件」造成黨勢低迷。對於岸田今天宣布不參選下個月的總裁選舉一事，石破說：「這向人民展現了黨負起責任，是很了不起的判斷。

日媒民調多次顯示，石破被視為「後岸田時代」熱門接班人選之一，但他要面對的課題是在自民黨內的基礎弱，如果要參選總裁的話，需要獲得20人推薦，以前他他所率領的派系（水月會）不到20人。他上個月17日在網路節目上透露，要獲得20人推薦是件很不容易。

日媒報導，在岸田執政時期，前首相菅義偉、自民黨前幹事長二階俊博屬非主流派，石破可能探索與這些非主流派攜手合作的可能性。

有日本政治評論員指出，自民黨副總裁、前首相麻生太郎、前首相菅義偉被視為「造王者」，足以左右誰能當岸田的接班人。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到下個月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相。石破如果能當上自民黨總裁，意味著他將成為首相。（編輯：唐佩君）1130814