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石破茂：若獲支持當然非常願意參選自民黨總裁

2024/8/14 14:58（8/14 22:10 更新）
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日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。新任首相大熱門、前自民黨幹事長石破茂（前）14日在台北受訪表示，參與自民黨總裁選舉須先取得20個國會議員的支持，若能取得支持，「我當然非常願意參選」。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。新任首相大熱門、前自民黨幹事長石破茂（前）14日在台北受訪表示，參與自民黨總裁選舉須先取得20個國會議員的支持，若能取得支持，「我當然非常願意參選」。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
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（中央社記者楊堯茹台北14日電）日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。新任首相大熱門石破茂今天在台灣表示，若能取得20位議員支持，「我當然非常願意參選」。

日本首相岸田文雄今天上午在首相官邸召開臨時記者會，正式宣布不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。這代表執政黨自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。

正在訪台的前自民黨幹事長石破茂，稍早向共同社表態有意參選，今天下午在外交部接受短訪重申，參與自民黨總裁選舉須先取得20個國會議員的支持，「只要有這樣的20個人，我當然非常願意參選」。

被問及台海若發生軍事衝突，日本新任首相是否會有所表態，並協防台灣，石破茂回應，目前思考方向為全力避免台海衝突事態發生，但若真發生台海衝突，日方的應對並不應該在這裡分享。

已故前日相安倍晉三2021年曾表示，台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事，日本眾議員奧野信亮去年也曾在台表示，希望能訂定「日版台灣關係法」，作為雙邊關係的基礎。

對於台日關係是否入法，石破茂直言，「日台之間不需要立法作為」，但對此主張仍願意進行討論；他強調，執政黨主席雖輪替，但基本立場不會改，這也展現在這次跨黨派代表團的成員組成上。（編輯：翟思嘉）1130814

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