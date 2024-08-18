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大衛營峰會週年 韓日美領袖重申合作因應區域挑戰

2024/8/18 13:57
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（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓總統府表示，南韓、日本和美國領袖今天發表聯合聲明，紀念三方大衛營（Camp David）峰會週年，並重申合作因應區域挑戰的承諾。

路透社報導，南韓總統尹錫悅辦公室發出聲明指出，去年峰會確立的三方合作原則，將繼續作為三國合作的路線圖。

聲明中寫道：「我們恪守承諾，就影響我們共同利益和安全的區域挑戰、挑釁和威脅進行磋商。」

美國總統拜登、日本首相岸田文雄和尹錫悅去年8月18日在大衛營會面，同意深化軍事和經濟合作，並採取一致立場，因應中國日益壯大的勢力和來自北韓的安全威脅。

南韓媒體引述不具名消息人士指出，3位領袖打算今年再次會面，但由於岸田已宣布將會辭職，目前不清楚會在何時。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130818

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