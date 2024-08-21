日媒：日相岸田擬9月上旬訪韓 與總統尹錫悅會談

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（中央社東京21日綜合外電報導）將卸任的日本首相岸田文雄正評估最快9月上旬訪問韓國，並跟韓國總統尹錫悅會談，除確認兩國持續在安全保障領域進行合作，也希望能商議未來在廣泛領域維持夥伴關係。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

岸田決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。日媒分析，岸田內閣支持率持續低迷導致黨內「逼宮」聲浪不斷，不得不放棄尋求連任。

日本共同社報導，不只一位日韓外交消息人士透露，岸田考量到與尹錫悅共同致力改善過去惡化的日韓關係，所以希望在自己即將卸任首相前，跟尹錫悅確認兩國持續在安全保障領域進行合作。

放眼2025年是日韓邦交正常化60週年，岸田也希望能在會談時商議雙方在廣泛領域維持夥伴關係。

岸田將日韓關係改善定位為執政近3年的外交成果之一，不過，對於日本新潟縣「佐渡島金山」獲聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會同意列入世界文化遺產，韓國國內有批評意見認為「贊同日本扭曲歷史」，因此，不能否定尹錫悅可能會認為岸田訪韓恐造成不利影響。

日本放送協會（NHK）報導，岸田希望透過9月訪韓，親自向尹錫悅表達就算個人卸下首相職務，但日本重視韓國的外交方針也不會有所改變，希望為維持日韓關係改善趨勢採取行動。

攸關日本新任首相人選的自民黨總裁選舉，將於9月27日投開票，儘管岸田內閣已進入「看守」階段，但岸田仍希望在新總裁選出前的這段時間，竭盡全力因應國內外課題。（譯者：黃名璽）1130821