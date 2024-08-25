日本自民黨總裁選舉 外相上川稱已爭取逾20人支持

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本自民黨總裁選舉的角逐者陸續表態，外務大臣上川陽子今天表示，已經爭取到超過20名推薦人支持，預料從明天起將有多名候選人宣布參選。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

截至目前為止，49歲前經濟安全保障大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂已經宣布參選，71歲的上川陽子今天下午也對爭取到登記參選門檻的20名推薦人（國會議員）表示信心。她表示，「我們得到了遠超過20名的支持者，目前正在進行最終彙整」。

此外，61歲的數位大臣河野太郎預計明天下午召開記者會宣布參選，43歲的前環境大臣小泉進次郎預計8月30日宣布參選。立場保守親台的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，傳出最快下週將表態二度參選。官房長官林芳正則預料於明天和親近的國會議員協商宣布出馬時機。

根據「每日新聞」在24、25日進行的全國民調，目前支持率最高的是前幹事長石破茂，支持率29%。其次是小泉進次郎的16%，高市早苗以13%排在第3。受訪者範圍若縮小為自民黨支持者，對於石破茂和小泉進次郎的看好度則在伯仲之間，分別為石破茂的25%，以及小泉進次郎的24%，高市早苗則以19%位居第3。

調查要求受訪者從目前有意參選的11名國會議員中進行選擇，結果有12%受訪者回答「當中沒有合適人選」，另有7%表示「不了解、不關心」。調查透過手機簡訊與電話語音進行，共獲得429份手機與521通電話的有效回答。（編輯：張芷瑄）1130825