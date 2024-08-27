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自民黨總裁選舉 小泉進次郎民調居冠、石破茂次之

2024/8/27 15:17（8/27 15:44 更新）
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日本前環境大臣小泉進次郎、自民黨前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當大臣高市早苗等人有意參選自民黨總裁（黨主席）。（共同社）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日媒最新民調顯示，有關誰最適合在「後岸田時代」擔任日本自民黨總裁，前環境大臣小泉進次郎最受青睞、其次是自民黨前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當大臣高市早苗名列第3。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

搶攻367張黨員票 小泉和石破占優勢

日本富士新聞網8月24日及25日所做最新民調顯示，被問到誰最適合在「後岸田時代」擔任自民黨總裁，小泉以22.4%高居首位、石破以21.6%些微差距排名第2、高市以10.8%排名第3。

至於昨天宣布參選總裁的數位大臣河野太郎，以7.7%排名第4。

第5名是獲4.2%受訪者支持的外務大臣上川陽子、前經濟安保擔當大臣小林鷹之以3.6%排第6名；自民黨幹事長茂木敏充與前總務大臣野田聖子同以1.3%支持率排名第8、內閣官房長官林芳正以1.0%排第10名。

自民黨總裁選舉第一輪投票總票數734票，分別是國會議員票367票及黨員票367票。

而誰在獲得這367張黨員票支持較具優勢，可以從民調中僅限自民黨支持者的意向來看。被問到最適合擔任總裁的人選，小泉以29.4%的支持率穩居首位、石破以23.0%次之、高市以15.3%排名第3。

雖說民調中的自民黨支持者並非一定就是合格的自民黨員，但民調結果可說相當接近黨員投票實際狀況，不僅小泉和高市所獲支持率明顯增加，連石破的支持率也有成長。

同樣是僅限自民黨支持者的民調結果，小泉這次獲29.4%支持率較7月民調的13.0%大幅成長逾16個百分點。7月民調中的人選還包括岸田及菅義偉，可以看出兩人支持者可能在8月民調時流向小泉。

小泉獲女性及年輕人支持 石破獲中高齡相挺

再看女性支持者的部分，小泉以獲23.6%支持居首、石破以22.3%次之、河野以6.8%排名第3。

從支持者年齡層來看，小泉在20多歲以下到40多歲的支持率都居首，而石破則是在50多歲到70多歲以上居首，可見兩人各有擅場。

值得關注的是，在多人有意角逐總裁大位的選戰中，自民黨支持率較7月民調大幅成長7.9個百分點，來到33.0%。

被問到下次眾議院大選後希望產生什麼樣的政府，52.6%受訪者期待目前自民黨與公明黨的執政聯盟繼續執政，高於希望讓目前在野黨政黨輪替的36.8%。

最大執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨，都將在9月完成黨主席選舉，被問到應該何時舉行眾議院大選，有47.1%的受訪者認為「今年內」、20.0%受訪者認為「明年盡早」，及27.2%受訪者認為「接近眾議員任期屆滿（明年10月）前」。

颱風珊珊襲日 林芳正和小泉延後宣布參選

TBS電視台報導，受到颱風珊珊襲日影響，原訂今天要宣布參選總裁的內閣官房長官林芳正，將以災害應變為優先，因此宣布參選時間將延到下週。

原訂8月30日要宣布參選的小泉，同樣受到珊珊影響正評估變更參選記者會的日程。

麻生派成員基本上挺河野

讀賣新聞報導，由自民黨副總裁麻生太郎率領的派閥「麻生派」（成員54人），以總裁選舉「基本上支持」同派閥的河野為方向展開最後協調。

不過，因為派閥內仍有人與河野保持距離或是支持小林鷹之，所以原則上不會嚴格要求派閥成員都挺河野，也開放支持其他候選人。

河野談封鎖網友 須制止誹謗中傷

產經新聞報導，河野在社群平台X的追蹤人數超過250萬人，在日本現任國會議員中居冠，不過，擁有網路高人氣的河野會封鎖那些批評他的帳號，所以被部分網友批評是「封鎖太郎」。

河野昨天被問到會封鎖網友的人是否適合擔任首相時說，必須制止這種在網路上的誹謗中傷行為，「一種作法是訴諸法律，另一種簡單就能辦到的就是封鎖」。

河野說，令人感到憂慮的是封鎖那些誹謗中傷的人竟會遭受到「豈有此理」的批評，然後受中傷的人變得不敢封鎖對方，這是很嚴重的問題。

他說，「完全沒有必要在網路上忍受誹謗中傷，我想大聲跟大家說，那些對封鎖加以批評的作法是不對的」。（譯者：黃名璽）1130827

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自民黨總裁選舉 前首相菅義偉傾向挺小泉進次郎
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