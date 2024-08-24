日本自民黨總裁選舉 日媒民調：小泉、石破呼聲高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本執政黨自民黨總裁選舉9月27日投開票，新總裁將成首相。日媒最新民調顯示，預料在參選人數創新高之下，前環境大臣小泉進次郎、前幹事長，也是前防衛大臣石破茂的支持率分別居第1、2名。

日本放送協會（NHK）報導，隨著現任首相、自由民主黨總裁（黨主席）岸田文雄14日宣布不尋求連任，自民黨新任總裁選舉備受關注。49歲的前經濟安保大臣小林鷹之19日宣布參選，成為第一位宣布參選者。

67歲的前幹事長（黨秘書長）石破茂今天將在他的故鄉鳥取縣的一座神社向支持者宣布自己將參選。這次將是石破第5度挑戰自民黨總裁選舉，他是秉持「返回原點，挑戰總清算的最後一役」的決心參選。

預料下週有更多自民黨的重量級議員宣布參選。包括61歲的數位大臣河野太郎26日；43歲的前環境大臣小泉進次郎，63歲的官房長官林芳正可能27日宣布參選，但林芳正要視今年第10號颱風珊珊的狀況才決定何時宣布參選。

68歲的自民黨幹事長茂木敏充，受到他以前所率領的自民黨內派閥舊茂木派議員的請託，有意參選，正考慮何時宣布參選。63歲的經濟安全保障大臣高市早苗大致上已達到爭取20名議員推薦的門檻，正考慮何時宣布參選。

65歲的經濟產業大臣齋藤健昨天說：「決心參選總裁選舉，將渡過盧比孔河（Crossing the Rubicon）。」言下之意，要以破釜沉舟、背水一戰的決心參選。

日媒報導有意參選自民黨總裁者還包括71歲的外務大臣上川陽子、68歲的前官房長官加藤勝信。上一屆參選者、63歲的前內閣府特命擔當大臣（負責地方創生、少子化對策等）野田聖子也被點名。此外，72歲的參議員青山繁晴也有意參選。

自民黨總裁選舉自1972年開始，須有20名黨籍國會議員推薦才有資格參選的措施，2008年及2012年候選人最多，都是5人，預計這次總裁選舉參選人將創新高，日媒以「亂立」、「混戰」、「暗鬥」的字眼形容。

日本經濟新聞社及東京電視台於8月21、22日最新的民調顯示，民眾被問及誰最適合擔任新的自民黨總裁時，從媒體點名可能參選的11名議員當中選擇一人，結果依次是小泉進次郎（23%）、石破茂（18%）、高市早苗（11%）。7月民調顯示，第1名是石破茂、第2名是小泉進次郎。

另一方面，日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉將在9月23日舉行投開票。昨天傳出，前首相野田佳彥有意參選，目前還在思考何時正式宣布。

立憲民主黨現任代表泉健太尋求連任，為了確保有20名議員推薦，正努力找議員支持。

前代表枝野幸男昨天已向立憲民主黨的支援組織「日本勞動組合總連合會」（簡稱連合）會長芳野友子報告自己將參選。枝野表示，「希望立憲民主黨好好舉行黨代表選舉，不能輸給自民黨總裁選舉。」（編輯：高照芬）1130824