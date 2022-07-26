安倍外交顧問警告 中共將試圖操控台灣2024大選

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（中央社記者葉允凱台北26日電）日本前首相安倍晉三的外交顧問谷口智彥今天警告，中共將試圖操控2024台灣總統大選，他並預言人民解放軍慶祝建軍百年前，中國國家主席習近平會更想拿下台灣來達成他的統一中國夢。

曾多年擔任安倍的英文演講稿撰寫人以及安倍內閣特別顧問的谷口，於線上參與台北凱達格蘭論壇時提出以上觀點。

在參與論壇第一場關於新冷戰格局的對談時，現任慶應大學教授谷口首先對於台灣哀悼於月初遭槍擊身亡的安倍晉三表達感謝。

身為跟隨安倍十年以上的幕僚，谷口表示他了解安倍很想親自訪問台灣來對台灣學術界及智庫發表演說。

谷口指出，台灣議題是安倍最關注的議題之一，他原打算用他剩下的政治資本大力推動關於台灣的關注，可惜力有未逮。

安倍於7月8日在奈良市街頭為執政黨自民黨籍參議院議員候選人助選，在街頭發表演說時，遭41歲的嫌犯山上徹也持自製槍械開槍擊中，送醫不治。山上當場遭警方逮捕。

談論到安倍的外交觀，谷口說安倍知道日本周圍有俄羅斯、北韓與中國，這三個有核武的非民主國家，面對這些威脅，只能花更多時間，與其他民主國家締結更牢靠的夥伴關係，提高國際地位，才能使日本更安全。

話題一轉，谷口表示接下來五年將會是全球民主聯盟合作的關鍵時刻，不論是在政治或是國防方面。

他預測中共的宣傳機器將會把重點放在試圖操控台灣2024總統大選。

習近平開始第三任期後，以及解放軍慶祝百年建軍2027年前，他預測習近平將會更渴望早日併吞台灣，以達成他的中國夢。

對谷口來說，阻止台灣被中國侵略的方法就是在美日幫助下，加速台灣加入更多的國際組織。他指出在安全方面，美日也是唯二最有可能在軍事上保護台灣的國家。

為了讓台日關係更親近，他也特別呼籲台灣的政界人士應該暫時擱置兩邊關於尖閣諸島/釣魚台的主權爭議。因為這議題可能讓北京拿來試圖造成台日隔閡。

此外，親自與會的澳大利亞前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）也在同場研討會呼籲，全球民主連線要正視到台灣站在防衛共產黨擴張的防線最前線。

他指出如果中國入侵台灣，日本澳洲等國都會受到極大的影響。民主各國應該明確的表示它們將會聯手防衛台灣，這樣的安全合作可以從各國分享情報以及參與共同演習開始。

凱達格蘭論壇今天進行4場研討會，愛沙尼亞前總統易維斯（H.E. Toomas Hendrik Ilves）、澳大利亞兩位前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）與派恩（Christopher Pyne），以及日本眾議員鈴木馨祐等人親自與會。

美國前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）與日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎將以線上方式發表專題演說。（編輯：黃國倫）1110726