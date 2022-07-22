日本防衛白皮書關切台灣 中國批干涉內政提交涉

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（中央社台北22日電）日本政府今天發布2022年版防衛白皮書，大篇幅關切台灣局勢與中國威脅。中國外交部今天批評此舉「干涉內政」，向日方提出「嚴正交涉」。中國駐日本大使館也發表措辭強烈的書面反擊。

據央視新聞，中國外交部發言人汪文斌22日下午在例行記者會答覆記者相關提問時稱，日本新版的防衛白皮書，指責抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉，中國堅持走和平發展道路。

中國駐日本大使館今天下午也發文批評日本新版的防衛白皮書延續迄今錯誤立場，基調負面消極，對中方惡意抹黑指責，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國威脅」，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件精神。

中國駐日使館發言人稱，「台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。」對於任何危害中國主權、干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，中方都將堅決有力回擊。

發言人並稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。中方敦促日方在台灣問題上恪守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，切實謹言慎行，停止「挑釁滋事」。

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發言人還稱，中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，以實力改變現狀的帽子扣不到中方頭上。中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過談判協商妥善處理分歧。「日方在東海放任右翼滋事、拉攏域外介入，美夥同日等在南海大肆炫耀武力，才是地區和平穩定最大挑戰。」日方應停止為了地緣私利在涉海問題上製造事端、挑撥爭議。

這名發言人最後稱，一段時間以來，日方執意操弄涉華議題，頻繁拿中國正常軍力建設說事，炒作所謂「中國威脅，渲染地區緊張局勢，為自身加快軍事擴張鬆綁、擺脫戰後束縛尋找藉口，已經引起包括中國在內地區鄰國和國際社會的強烈關切。希望日方深刻汲取歷史教訓，堅持和平發展，在軍事安全領域謹慎行事，多做有利於維護本地區和平穩定的事，而不是走以鄰為壑的歧途。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110722