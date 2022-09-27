安倍晉三國葬場外民眾爆量 當局提前開放獻花

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三「國葬」將於今天下午舉行，日本政府原訂上午10時開放民眾在場外設置的獻花台獻花致哀，但因為現場等候民眾爆量，讓當局不得不提前半小時開放獻花。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣7月22日決定今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。

日本放送協會（NHK）報導，安倍國葬預定日本時間下午2時舉行，設置在場外九段坂公園的獻花台，原定今天上午10時起開放獻花，未料到場民眾太多，不得不提前半小時開放民眾獻花。

特地前來悼念安倍的民眾大排長龍，輪到自己獻花時，大多安靜地在安倍遺像前雙手合十弔唁，但也可以看到部分民眾淚灑獻花台。

來自愛知縣的60多歲婦人說，安倍生前一直抱病處理繁重工作，她想對安倍說聲「一直以來謝謝您」；另一名住在東京都內的50多歲男性說，安倍一路走來帶領著日本前進，真的非常感謝。獻花台預定開放到今天下午4時止。

因應海外重要人士出席國葬時的座車移動，東京都內今天進行大規模交通管制；國葬會場附近道路，將持續交管到晚間7時左右。

富士新聞網報導，獻花台現場除了感念安倍的日本民眾到場惜別外，也看到民眾手持反對國葬標語牌，高喊「有必要忽視反對國葬聲音舉辦嗎」等。

日本電視台報導，雖然這次是日本政府時隔55年再度為曾任首相者舉辦「國葬」，但仍有不少民眾反對。另外，今天國會附近預定會舉行大規模反對遊行，讓國葬在輿論正反兩極的情況下進行。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110927

圖為27日鳥瞰安倍晉三國葬獻花人潮。（共同社）

日本政府為了讓民眾向安倍晉三獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾27日從上午10時至下午4時為止可前往。（共同社）