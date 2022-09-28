安倍國葬唱名獻花 日本政府：循例稱台灣

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日本前首相安倍晉三國葬在上台獻花時刻，日本政府以「台灣」唱名。右排左起為謝長廷、蘇嘉全、王金平。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本昨天為前首相安倍晉三舉辦「國葬」，在各國代表獻花時，日本政府唱名「台灣」。日本政府今天說，日本外交藍皮書及外務省官網等都使用「台灣」，所以這次也使用這個名稱。

日本時事通信社報導，日本內閣官房副長官磯崎仁彥今天在記者會上，談到在安倍國葬時將台灣納入宣讀國家及國際機關名稱的「指名獻花」對象時說，來自海外出席國葬的代表及代表團，全部都是指名獻花對象。

有關指名獻花唱名時，並非使用「中華民國」而是使用「台灣」，磯崎說，這是因為日本外交藍皮書（外交青書）及外務省官網等都使用「台灣」，所以這次的指名獻花也使用這個名稱。

與此相關，昨天有記者在出席國葬的台灣代表團所舉行的記者會上詢問，各國代表上台獻花時，日本政府以「台灣」稱呼，而非正式名稱「中華民國」一事，有日媒報導可能是顧慮到中國也派代表出席。

對此，駐日代表謝長廷說：「日本稱我們台灣，我們不會抗議。我們是中華民國111年，中華民國在台灣是73年。所以講台灣也是很多人可以接受的。」（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110928