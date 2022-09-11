台灣將派代表出席安倍國葬 謝長廷籲中勿口出惡言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣研議派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。對此，駐日代表謝長廷10日表示，日本在辦喪事，中國「罵來罵去」只會讓世界看笑話。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京10日專電）台灣研議派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。對此，駐日代表謝長廷今天說：「人家在辦喪事，不要口出惡言；罵來罵去只會讓世界看笑話。」

有關台灣將派誰出席9月27日安倍國葬一事，外交部發言人歐江安8日表示，目前還在與日本密切磋商，等計畫確定了會對外說明。

中國外交部發言人毛寧日前表示，日本不得給台獨勢力藉機搞政治操弄提供舞台。她要求日本應恪守中日之間的4個文件，基於「一個中國」原則嚴格處理相關事宜。她還說，台灣的政治圖謀不可能得逞。

謝長廷今天在東京都杉並區參加台灣市集活動時被台媒問及此事。他說：「人家（日本）在辦喪事，不要口出惡言。他（中國）要來就來，不來就不要來，其實台灣代表見到他們，也會很有風度的。即使是總統蔡英文遇到（中共領導人）習近平也會保持國際風度，不會讓國際看笑話。這樣罵來罵去只會讓世界看笑話。」

台灣將派誰出席安倍國葬，謝長廷6日對駐日台媒表示，先前有友邦人士向他探詢，他對外都說是「蔡總統會來」，但總統府5日表示蔡總統因公務繁忙，不會自己前往，台日目前正在磋商出席的人選。

謝長廷說，按照往例會派3位代表出席安倍國葬，由總統指派人選應較無爭議。謝長廷透露自己會出席。

謝長廷2007年6月20日曾身為當時的總統陳水扁特使，到東京出席日本參議員椎名素夫追思會，並在會上致詞表達敬意與哀思。當時日本首相安倍晉三也出席這項追悼會。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一日前表示，安倍國葬預定有約190國代表參加，需特別接待的領袖級代表團約有50個。（編輯：林憬屏）1110911