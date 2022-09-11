更多編輯台推薦新聞：
專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章
運動

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章

一週大事／英國女王辭世、四川震災、殺警凶嫌林信吾遭求處死刑...
生活

一週大事／英國女王辭世、四川震災、殺警凶嫌林信吾遭求處死刑...

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》今收假國道9路段易塞車 中颱梅花逼近台灣
首頁 / 政治
安倍晉三遇刺
新聞專題
安倍晉三遇刺1/261
首頁 / 政治

台灣將派代表出席安倍國葬 謝長廷籲中勿口出惡言

2022/9/11 07:42（9/11 07:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣研議派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。對此，駐日代表謝長廷10日表示，日本在辦喪事，中國「罵來罵去」只會讓世界看笑話。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月11日
台灣研議派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。對此，駐日代表謝長廷10日表示，日本在辦喪事，中國「罵來罵去」只會讓世界看笑話。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京10日專電）台灣研議派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。對此，駐日代表謝長廷今天說：「人家在辦喪事，不要口出惡言；罵來罵去只會讓世界看笑話。」

有關台灣將派誰出席9月27日安倍國葬一事，外交部發言人歐江安8日表示，目前還在與日本密切磋商，等計畫確定了會對外說明。

中國外交部發言人毛寧日前表示，日本不得給台獨勢力藉機搞政治操弄提供舞台。她要求日本應恪守中日之間的4個文件，基於「一個中國」原則嚴格處理相關事宜。她還說，台灣的政治圖謀不可能得逞。

謝長廷今天在東京都杉並區參加台灣市集活動時被台媒問及此事。他說：「人家（日本）在辦喪事，不要口出惡言。他（中國）要來就來，不來就不要來，其實台灣代表見到他們，也會很有風度的。即使是總統蔡英文遇到（中共領導人）習近平也會保持國際風度，不會讓國際看笑話。這樣罵來罵去只會讓世界看笑話。」

台灣將派誰出席安倍國葬，謝長廷6日對駐日台媒表示，先前有友邦人士向他探詢，他對外都說是「蔡總統會來」，但總統府5日表示蔡總統因公務繁忙，不會自己前往，台日目前正在磋商出席的人選。

謝長廷說，按照往例會派3位代表出席安倍國葬，由總統指派人選應較無爭議。謝長廷透露自己會出席。

謝長廷2007年6月20日曾身為當時的總統陳水扁特使，到東京出席日本參議員椎名素夫追思會，並在會上致詞表達敬意與哀思。當時日本首相安倍晉三也出席這項追悼會。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一日前表示，安倍國葬預定有約190國代表參加，需特別接待的領袖級代表團約有50個。（編輯：林憬屏）1110911

謝長廷
東京杉並區辦台灣市集 謝長廷贈區長蛋黃酥祝圓滿 日華懇10月赴台參加國慶 年內台美日議員戰略對話
安倍晉三
日本自民黨：與統一教有關的黨籍國會議員179人 舉辦安倍國葬輿論兩極 日相首度赴國會備詢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本整型醫師高須克彌稱安倍國喪經費便宜 願出全額