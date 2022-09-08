日本自民黨：與統一教有關的黨籍國會議員179人

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本執政黨自由民主黨（自民黨）幹事長茂木敏充今天召開記者會宣布，自民黨籍國會議員與「世界和平統一家庭聯合會」（以前稱統一教、統一教會）有關連者共179人。

統一教是1954年由南韓文鮮明在南韓成立的新興宗教，在日本屬於基督教系列的宗教法人。日本前首相安倍晉三7月8日遭槍殺身亡，嫌犯稱其母因為統一教而破產，並指控安倍推廣統一教。統一教與自民黨長期的關係，讓日本民眾產生不信任感，衝擊岸田內閣支持率。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨針對黨籍眾、參議員共379人進行書面調查，黨幹事長（祕書長）茂木敏充今天傍晚召開記者會公布調查結果。

茂木表示，與統一教有關係的自民黨籍國會議員有179人。與統一教有所關連是包括對於統一教的相關團體開會，國會議員發出賀電或派祕書代理出席等在內。

自民黨還公布了坦承選舉時接受奧援等，與統一教有一定程度關係的121名國會議員的名字。

具體而言，向自民黨報告曾在選舉時接受過統一教組織支援的國會議員有眾議員齋藤洋明、參議員井上義行。井上於上個月底發表聲明表示，今後將斷絕與統一教的所有關係。

在選舉時接受過與統一教有關的志工支援的國會議員有首相輔佐官岸信夫、自民黨政調會長萩生田光一等17人。曾出席過統一教主辦的集會的國會議員有前文部科學大臣（相當於前教育部長）柴山昌彥、官房副長官磯崎仁彥等10人。

此外，經濟再生大臣山際大志郎、首相輔佐官村井英樹、參議員生稻晃子等96名國會議員曾出席統一教相關團體的集會並簡短致詞。

回答曾出席統一教或其相關團體集會的自民黨籍國會議員當中近9成表示並沒意識到是出席了統一教相關團體的集會。

茂木今天在記者會上表示，嚴肅看待這項調查結果，坦率反省，今後黨內會徹底斷絕與統一教的所有關係。對於可能因統一教受害的預防和救濟對策，自民黨將與政府合作因應。

自民黨這項調查黨籍國會議員與統一教是否有關連的調查是上個月26日以幹事長茂木敏充的名義發出的文件，要求報告的項目有8項。包括詢問是否出席統一教主辦或其相關團體的集會、是否對統一教或其相關團體出錢、選舉時是否接獲志工支援或組織性的支援等。提交調查文件的期限是本月2日。

有日媒指出，這項調查是針對現任的國會議員，並沒包括與統一教關係深的已故首相安倍晉三，也沒包括自民黨籍的地方議員。（編輯：黃自強）1110908