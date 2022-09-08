舉辦安倍國葬輿論兩極 日相首度赴國會備詢

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本政府預定27日舉行前首相安倍晉三國葬，輿論兩極，應國會議員要求，日本首相岸田文雄今天下午首度在國會說明舉辦安倍國葬的4大理由並備質詢。

日本國會目前是休會期間，眾議院議院營運委員會下午進行有關安倍國葬（國葬禮）的休會中審查。

岸田在會上首先列舉出舉辦安倍國葬的4大理由，包括安倍是日本憲政史上執政最久的首相、安倍留下許多政績、諸多國家表達吊唁哀悼、安倍是在助選時遭槍擊身亡，國家（政府）有必要展現守護民主的態度。

岸田表示，追悼安倍的同時也將展現日本不屈服於暴力、堅決守護民主的決心。

他說，安倍辭世後，收到來自逾260國與地區逾1700件的弔唁函，日本應以禮節回應。他說：「鑑於各國甚至有的是整個國家在表達對安倍的敬意與悼念，我認為舉行國葬是適當的。」

岸田將與參加安倍國葬的外國政要會談一事，岸田說：「安倍所培養的外交遺產，我國要好好地承繼並予以發展，我希望能對海內外展現這樣的意志。」

岸田表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）等預定出席安倍國葬。

內閣官房長官松野博一表示，希望能籌備一場莊嚴、具誠心的葬禮，請各政黨合作促成。

最大在野黨立憲民主黨黨主席泉健太質詢時說，政府做出舉辦國葬的決定是錯誤的，卻強行要辦。應該討論的事卻不處理，才會導致反對國葬的輿論增加。

泉健太追究舉辦安倍國葬的法律根據、費用估算的妥當性等問題。立憲民主黨除了要求將國葬改為「內閣葬」之外，還追究安倍與「世界和平統一家庭聯合會」（以前稱統一教）的關係。

日本政府7月22日內閣會議決定9月27日在東京的日本武道館舉辦安倍晉三的國喪。除了行政、立法、司法三權之長外，前首相菅義偉將以「友人代表」發表追悼詞。

出席者包括日本皇族、國會議員、外國政要等，預估總計約6000人。包括維安警備費、接待費等總經費估計約16億6000萬日圓（約新台幣3億6238萬元）。（編輯：馮昭）1110908