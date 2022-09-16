民間自發造銅像 高雄紅毛港保安堂設安倍晉三紀念園

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前日本首相安倍晉三7月時遇刺往生，位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂製作安倍等身銅像，並規劃紀念花園，將於24日揭幕。（廟方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）前日本首相安倍晉三日前遇刺身亡，位於高雄鳳山區的紅毛港保安堂規劃安倍晉三紀念花園，製作安倍等身銅像，並有安倍筆跡「台灣加油」奇石，將於9月24日正式揭幕。

位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂曾於安倍晉三遇刺隔天設立安倍晉三追思會場，供民眾前往追思、悼念。保安堂主委張吉雄告訴中央社記者，追思會場設立後民眾反應熱烈，為了紀念「台灣永遠的朋友」，因此決議規劃紀念花園。

規劃出爐後，有人自發捐贈市價上百萬的柏樹，也有人捐來奇石，並在奇石刻印上安倍晉三曾題寫的「台灣加油」字樣。175公分高的安倍晉三等身銅像則在今天運抵保安堂，底座上寫有「台灣永遠的朋友」字樣，由工作人員安放在紀念花園內。

張吉雄說，紀念花園預計24日揭幕，昨天已透過駐日本代表謝長廷轉交揭幕儀式邀請函，讓安倍家屬台灣民間設立銅像感念的行動，家屬也拍下揭幕邀請函留念。

張吉雄指出，揭幕儀式上，除將安排民眾獻花紀念，也預計邀請樂團演奏安倍曾以鋼琴演奏的「花正在開」等曲目，詳細規劃與時辰尚在討論中。

根據廟方說明，鳳山紅毛港保安堂祭祀「海府大元帥」已有70多年歷史，原為漁民出海捕魚時撈獲死者頭顱，再經托夢等方式顯靈，又透過乩童用日語表明身分，才知其為在太平洋戰爭中陣亡的日本第38號軍艦長，隨紅毛港遷村搬到鳳山區現址祭祀至今，廟宇與日本淵源甚深。（編輯：黃世雅）1110916

前日本首相安倍晉三日前遇刺身亡，位於高雄鳳山區的紅毛港保安堂製作安倍等身銅像，16日運抵保安堂內的安倍晉三紀念花園。（廟方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月16日