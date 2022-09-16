安倍國葬台灣代表團 謝長廷：總統決定得非常好

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駐日代表謝長廷16日出席TAIWAN PLUS生活節記者會後被問及台灣出席日本前首相安倍晉三國葬代表團一事。他說，總統蔡英文決定得非常好。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月16日

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）駐日代表謝長廷今天出席東京的一場記者會，回答媒體提問台灣代表團將出席日本前首相安倍晉三國葬一事。他表示：「總統蔡英文決定得非常好。」

日本政府27日將在東京武道館為前首相安倍晉三舉行國葬，蔡總統指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平，以及駐日本代表謝長廷，共同組成代表團出席安倍的國葬儀式。

謝長廷今天出席中華文化總會在駐日代表處台灣文化中心舉行的TAIWAN PLUS生活節記者會後，被媒體問及此事。

他說：「總統決定得非常好，首先是超黨派，第2是都與日本有淵源，像王金平的酒量在日本政界是有名的，熟人很多，跟王金平喝過酒的人非常多，所以他來很適合。蘇嘉全則是現在台灣對日本正式窗口的會長，也很適合，而我是適合帶路的。」

他說：「台灣組代表團參加，對台日關係來說是『善的循環』，善生善、美生美，我們對他們好，他們也對我們好。」

被媒體問及中國對此是否會反彈時，謝長廷答說：「應該不會，也相信不會。」

總統府昨天公布安倍晉三國喪台灣代表團的名單後，包括日本放送協會（NHK）、日本讀賣新聞等主流媒體均報導。

讀賣新聞指出，蔡總統未派遣中國會反彈的現任的高官。7月安倍家祭時，副總統賴清德以私人的立場出席，中國對此加以譴責。如果台灣派出現任高官出席安倍晉三國葬的話，中國可能更加反彈，因此台灣代表團人選備受注目。

日本朝日電視台報導，有關安倍晉三國葬，中國要求日本基於「一個中國」原則，盡量勿邀請台灣代表團，但外交部表示，這是受到來自日本的正式邀請。（編輯：高照芬）1110916