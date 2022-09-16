更多編輯台推薦新聞：
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化
國際

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
安倍晉三遇刺
新聞專題
安倍晉三遇刺1/265
首頁 / 政治

安倍國葬台灣代表團 謝長廷：總統決定得非常好

2022/9/16 19:05（9/16 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐日代表謝長廷16日出席TAIWAN PLUS生活節記者會後被問及台灣出席日本前首相安倍晉三國葬代表團一事。他說，總統蔡英文決定得非常好。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月16日
駐日代表謝長廷16日出席TAIWAN PLUS生活節記者會後被問及台灣出席日本前首相安倍晉三國葬代表團一事。他說，總統蔡英文決定得非常好。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京16日專電）駐日代表謝長廷今天出席東京的一場記者會，回答媒體提問台灣代表團將出席日本前首相安倍晉三國葬一事。他表示：「總統蔡英文決定得非常好。」

日本政府27日將在東京武道館為前首相安倍晉三舉行國葬，蔡總統指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平，以及駐日本代表謝長廷，共同組成代表團出席安倍的國葬儀式。

謝長廷今天出席中華文化總會在駐日代表處台灣文化中心舉行的TAIWAN PLUS生活節記者會後，被媒體問及此事。

他說：「總統決定得非常好，首先是超黨派，第2是都與日本有淵源，像王金平的酒量在日本政界是有名的，熟人很多，跟王金平喝過酒的人非常多，所以他來很適合。蘇嘉全則是現在台灣對日本正式窗口的會長，也很適合，而我是適合帶路的。」

他說：「台灣組代表團參加，對台日關係來說是『善的循環』，善生善、美生美，我們對他們好，他們也對我們好。」

被媒體問及中國對此是否會反彈時，謝長廷答說：「應該不會，也相信不會。」

總統府昨天公布安倍晉三國喪台灣代表團的名單後，包括日本放送協會（NHK）、日本讀賣新聞等主流媒體均報導。

讀賣新聞指出，蔡總統未派遣中國會反彈的現任的高官。7月安倍家祭時，副總統賴清德以私人的立場出席，中國對此加以譴責。如果台灣派出現任高官出席安倍晉三國葬的話，中國可能更加反彈，因此台灣代表團人選備受注目。

日本朝日電視台報導，有關安倍晉三國葬，中國要求日本基於「一個中國」原則，盡量勿邀請台灣代表團，但外交部表示，這是受到來自日本的正式邀請。（編輯：高照芬）1110916

謝長廷
台灣將派代表出席安倍國葬 謝長廷籲中勿口出惡言 東京杉並區辦台灣市集 謝長廷贈區長蛋黃酥祝圓滿
安倍晉三
民間自發造銅像 高雄紅毛港保安堂設安倍晉三紀念園 綠委訪日拚國會外交 爭取支持台灣加入CPTPP
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民間自發造銅像 高雄紅毛港保安堂設安倍晉三紀念園