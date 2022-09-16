文總台灣吉日生活節前夕 江春男張瑞昌弔唁安倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文總副會長江春男（右）、中央社社長張瑞昌（中）一行16日至日本自民黨總部弔唁前首相安倍晉三。自民黨青年局人員解說安倍生前的一些事蹟。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京16日專電）文總主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節明天在東京登場，文總副會長江春男、中央社社長張瑞昌一行今天首站前往日本執政黨自民黨總部弔唁日本前首相安倍晉三。

中華文化總會於2018年、2019年在東京上野恩賜公園舉辦TAIWAN PLUS大型活動，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，文總的活動暌違3年盛大回歸。

TAIWAN PLUS台灣吉日生活節明天上午舉行開幕式，今天下午在駐日代表處台灣文化中心舉辦記者會。文總副會長江春男、中央社社長也是文總諮議委員張瑞昌、文總行政部組長李淑尹一行在自民黨青年局安排下，前往自民黨弔唁前首相安倍晉三。

江春男對中央社表示，他在弔唁時不斷思考，在自民黨歷任的總裁（黨主席）中，曾擔任過兩任總裁的安倍晉三究竟扮演什麼樣的角色？他深深以為，安倍是獨一無二的。

江春男說，無論是安倍的外祖父岸信介或外叔公佐藤榮作，他們3人擔任首相時，都在日本戰後扮演時代的關鍵角色。

張瑞昌指出，安倍2012年在回鍋自民黨總裁時的選前最後一夜，當時他曾在東京秋葉原的群眾現場聆聽安倍的演說，留下深刻印象，而安倍也果然重返永田町（日本全國政治中樞地區），再度攀上政治高峰。

張瑞昌表示，深受前總統李登輝影響的安倍提出「台灣有事，日本有事」的主張將成為安倍的政治遺產。弔唁安倍，不僅是悼念一位友台的日本政治領袖，也是在向台日雙方曾攜手並肩的深厚情誼致敬。

張瑞昌說，7月8日安倍在奈良助選遇刺身亡後沒幾天，日本台灣交流協會台北事務所地下一樓大廳開放民眾前往弔唁安倍，他也與中央社主管前去弔唁。他表示，前陣子與日本研究兩岸問題的學者交談時，該名學者說安倍辭世對台灣而言真的是一大損失。

江春男與張瑞昌在自民黨總部一樓看到歷屆自民黨籍首相的照片，佇足良久。看到第42屆七大工業國集團（G7）於2016年5月在日本三重縣志摩市舉行高峰會、安倍站在正中間，一旁有時任美國總統歐巴馬的照片，兩人特別比畫一下。從這張照片可看出安倍是讓日本重新登上世界舞台且能站在世界舞台中心的偉大政治家。（編輯：周永捷）1110916