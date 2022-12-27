世耕弘成：游錫堃率團訪日 強化台日關係貢獻很大

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立法院長游錫堃（立者）27日在立法院接見日本參議院參議員世耕弘成（左）等一行，游錫堃致詞時歡迎他們來台參訪。中央社記者吳家昇攝 111年12月27日

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（中央社記者王揚宇台北27日電）日本自民黨參議院幹事長世耕弘成等人今天拜會立法院長游錫堃。世耕弘成致詞時提到，台灣對日本而言是非常重要的友人與夥伴，而游錫堃11月底率團訪日，對強化台日關係做出很大的貢獻。

世耕弘成與自民黨「安倍派」共計12位參議員，今天傍晚拜會游錫堃。

游錫堃致詞時表示，日本在12月16日的臨時內閣會議中，通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，這是第二次世界大戰後，日本安全保障政策的重大轉變。

游錫堃表示，日本首相岸田文雄也在安保3文件通過後表示，要確保日本及國際社會的和平安全，加強基於法治的國際秩序，中國是戰略性的「挑戰」，政策明確，為印太區域的穩定與和平，增加了甚大的助益，令人敬佩。

游錫堃說，他要特別感謝日本政府持續在各國際場域，公開強調台海和平穩定之重要性，台灣和日本都是憲政體制的國家，共享民主自由與人權法治的普世價值，期待台日兩國「患難見真情」的緊密夥伴關係持續深化，在區域安全、經濟貿易以及產業轉型等各領域加強合作。

世耕弘成透過翻譯表示，台灣對日本而言，是共享自由民主法治人權等基本價值，非常重要的友人與夥伴，而且除了相當緊密的經貿關係外，還有相當頻繁的人員互訪，以及每逢天災地變，都彼此相互扶持，協助對方度過難關。

世耕弘成指出，游錫堃在11月底率團訪日，這是游錫堃就任立法院長後，首度率團到日本訪問，也跟日本國會有普遍的交流，這對強化台日關係做出很大的貢獻。

至於「安保3文件」，世耕弘成說，當中把台海和平與穩定的重要性，列入文件中，文件中也表明日本跟台灣會堅決在一起，而當文件公布沒多久，就有12位日本國會議員到台灣，相信這是台日友好最好的明證。

世耕弘成表示，在安倍晉三的家祭時，遺孀安倍昭惠引用吉田松陰的詩，講到不管怎樣短的人生，每個人都有其春夏秋冬；世耕弘成認為，安倍昭惠要表達的意思是，安倍晉三這棵大樹雖然倒下，但從這棵大樹所分枝出來、新開的芽，會在別的地方開花結果。

世耕弘成說，相信安倍晉三這棵大樹所散播的種子、新芽，也會傳到台灣，在游錫堃跟各立委及日本國會同心協力合作下，成長為台日友好的大樹。（編輯：楊蘭軒）1111227

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成（前左5）訪團27日拜會立法院，院長游錫堃（前左6）親自接待，並與訪團成員等人合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年12月27日