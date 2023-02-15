巴赫姆特俄烏對陣重演一戰僵局 慘勝可能徒勞無功[影]

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烏克蘭東部頓內茨克州15日受俄軍砲擊滿目瘡痍，建築物遭轟炸成為廢墟，地板也全是坑洞。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社烏克蘭巴赫姆特15日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭以來最曠日持久的巴赫姆特戰役彷彿第一次世界大戰經典的「凡爾登戰役」重演，勝利一方將只會得到軍事和戰略上毫無意義的廢墟，但雙方仍堅持續戰。

烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）是俄羅斯侵烏以來最長戰役的核心所在，殘酷僵局現在還看不到結束的跡象。在巴赫姆特外圍，運送烏克蘭傷兵的救護車朝檢傷站呼嘯而去。

一條條壕溝把戰場切割得四分五裂，大地因砲擊而千瘡百孔，醫護兵拉出遭到地雷炸斷四肢或因砲擊而受傷的士兵展開救援，此情此景讓人想起第一次世界大戰中的那些惡名昭彰戰役。

在烏東頓內茨克州（Donetsk）這個滿目瘡痍工業城鎮外圍一處路旁等待著的救護車駕駛伊凡（Ivan）說：「這裡就像發生過凡爾登戰役（Battle of Verdun）一樣。」

曠日持久的巴赫姆特戰役彷彿是1916年法國西部前線那場戰事的重演，至今已進入第7個月，血腥不已卻都徒勞無功。

值去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕，即使在已經被狂轟爛炸到只剩下廢墟的巴赫姆特取得勝利，也將僅具象徵意義。

陣亡和受傷士兵要不馬上被抬走，要不就這麼被留在戰場上。儘管傷亡慘重，雙方都全力以赴堅持繼續拚戰，並且投入更多士兵想要打破僵局。

為了取得接連數月挫敗後的首場重要勝利，莫斯科早已增強攻勢，基輔也下定決心要堅守陣地。

烏克蘭東部的巴赫姆特是俄羅斯侵烏以來最長戰役的核心所在，殘酷僵局現在還看不到結束的跡象。（中央社製圖）

2月3日烏東巴赫姆特遭猛攻，一名烏克蘭軍人經過遭炸毀的建築物。（路透社）

美國華府政策研究機構戰略暨國際研究中心（CSIS）安全計畫高級顧問坎森（Mark Cancian）說：「這是第一次世界大戰經典困境的重演。」

他說，莫斯科包圍烏軍的第一次嘗試失敗時，俄羅斯就「不斷進行攻擊」。即使他們真的成功，「在軍事行動上和戰略上也將毫無意義」。

「這場戰役象徵意義十足，因此如果他們拿下巴赫姆特，他們會說得彷彿很重要，但其實不然。」

但是他也承認，烏克蘭的選項有限。

「如果俄羅斯要攻下這裡，烏克蘭沒有選擇，只能予以保衛。」

英國情報估計俄方的進展將會止步，但是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的壓力不會因此而緩解。他持續要求西方夥伴提供更多武器。

澤倫斯基本月稍早在首都基輔告訴歐洲聯盟高階領導人，如果長程武器可以加速交付，「我們不僅不會撤出巴赫姆特，而且會開始收復頓巴斯地區（Donbas）」、「我們將竭盡所能為巴赫姆特奮戰」。

但是烏克蘭軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）表示，要撐住局面，讓俄軍陷入困境，烏軍也需要更多標準火砲彈藥，「若非這樣的話，我們在巴赫姆特會有嚴重問題」。

戰壕中的烏軍嚴寒中沒有什麼遮蔽，在下雪的泥地上只能牢牢握緊志工做的蠟燭，緊盯兩軍之間的無人地帶，時常接連幾天幾乎沒有睡覺。

烏軍正在巴赫姆特外圍山頭上開挖新壕溝，為新一波猛烈攻勢作準備。

烏克蘭士兵斯托羅茲（Oleksiy Storozh）在附近的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）指著一個第二次世界大戰紀念碑說：「歷史會重演，但是這一切所為何來？」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120215