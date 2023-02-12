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俄猛攻巴赫姆特 美烏防長談軍援基輔

2023/2/12 22:00（2/12 22:33 更新）
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圖為烏東巴赫姆特前線9日因俄軍攻擊冒出陣陣黑煙。（路透社）
圖為烏東巴赫姆特前線9日因俄軍攻擊冒出陣陣黑煙。（路透社）
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津表示，已拿下烏克蘭城市巴赫姆特北端的卡拉斯納霍拉村。美國國防部長奧斯汀和烏克蘭國防部長列茲尼科夫通話討論軍援「優先事項」。

●烏克蘭高階官員遭革職 澤倫斯基稱持續清理門戶

烏克蘭總統澤倫斯基頒布命令，將一名高階安全官員革職。他還另外表示，清理門戶行動將持續。

烏克蘭最近幾週將數十名官員解職並展開調查，這是烏克蘭大規模打擊不法行動的一部分。目前有27個會員國的歐洲聯盟（EU）表示，解決貪腐問題，是烏克蘭加入歐盟的必要條件。

根據總統辦公室一份簡短的命令，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）解除了國民警衛隊副司令楚巴（Ruslan Dziuba）的職務，但未說明理由。

●烏克蘭美國防長通話 討論軍援基輔優先事項

美國國防部長奧斯汀和烏克蘭國防部長列茲尼科夫說，雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」，包括防空和火砲。

路透社報導，烏克蘭在獲得包括美國M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克、德國豹2式戰車（Leopard 2）和英國挑戰者2型（Challenger 2）戰車在內的數十輛現代作戰坦克承諾後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和其他基輔官員一直在敦促盟邦提供戰機。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在聲明中說，奧斯汀（Lloyd Austin）和列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）討論儘快交付承諾的軍事武器的重要性。

●巴赫姆特烽火連天 瓦格納創辦人稱拿下北端村莊

路透社報導，位於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut）連月來成為殘酷的戰爭現場。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，烏軍堅守巴赫姆特，力圖穩定其周遭戰線。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在通訊軟體Telegram發布語音訊息說：「卡拉斯納霍拉村（Krasna Hora）被瓦格納私人軍隊公司的攻擊部隊拿下。」

普里格津也發布一段短片，影片中似乎顯示瓦格納戰士在卡拉斯納霍拉村入口指示牌前，該村戰前人口約600人。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120212

#烏克蘭
#澤倫斯基
#列茲尼科夫
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