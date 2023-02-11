俄國飛彈襲烏克蘭電廠 美估俄折損半數主力戰車

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯再用飛彈攻擊烏克蘭電力設施，時間正是烏國總統澤倫斯基結束歐洲訪問返國之際，同時，美國助理國防部長瓦蘭德估計，俄軍半數主力戰車可能已被烏克蘭部隊擊毀或虜獲。

●拜登將訪波蘭展現對烏支持

俄羅斯10日以飛彈攻擊烏克蘭電力設施，時值烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束歐洲訪問返國之際。烏克蘭官員說，俄軍正在東部發起早有預期的攻勢。

烏克蘭空軍表示，已擊落71枚來襲飛彈中的61枚。能源部長加盧申科（German Galushchenko）說，俄軍以飛彈與無人機攻擊6個區域的電力設施，造成全國大部分地區停電。

白宮指出，在俄烏戰爭將屆一週年之際，美國總統拜登（Joe Biden）為了展現對烏克蘭的支持，將於20日至22日訪問波蘭，同時表明美國會提供更多安全協助與援助。

美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「總統將非常明確表示，只要有需要，美國將持續與烏克蘭站在一起。」

為因應俄烏戰事，烏克蘭急待一項數十億美元的借款計畫來滿足資金需求。知情人士透露，國際貨幣基金（IMF）人員下週將在華沙與烏克蘭官員會面。

俄羅斯最新一波攻擊，正值澤倫斯基結束訪問歐洲盟友之際，他雖受到熱情歡迎，但對於他所要求的戰鬥機，並未獲得任何公開承諾。

●美方估俄軍已折損半數主力戰車

美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）10日指出，俄羅斯半數主力戰車可能已遭到烏克蘭軍隊擊毀或虜獲。

主管國際安全事務的瓦蘭德在智庫「新美國安全中心」（CNAS）視訊活動中說，俄羅斯「擁有的主力戰車恐怕已因戰損和遭烏軍虜獲而減半」。

在瓦蘭德作出這項估算的同時，烏克蘭即將接獲西方國家提供的大量重型戰車。瓦蘭德並未透露俄軍自2022年2月進犯烏克蘭以來確實的戰車折損數目。

英國已表示，挑戰者2式（Challenger 2）戰車將在3月部署到烏克蘭。德國及盟邦也力求在4月結束前，將一個營的豹2式（Leopard 2）戰車送抵烏克蘭首都基輔。

美國承諾供應一個營、即31輛M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車，不過抵達烏克藺的時間預料會慢許多。

●傭兵喊話要俄軍奪下巴赫姆特

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津罕見受訪表示，俄國軍隊必須奪下烏克蘭東部戰略城市巴赫姆特（Bakhmut）才能繼續行動，但他們面臨烏克蘭部隊的強烈抵禦。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）接受俄國軍事記者訪問的內容在10日公開，他受訪說道，俄國必須對這場已經耗時近一年的軍事行動設下明確目標：牢牢鞏固獲取的烏克蘭東部領土，或是向前推進奪取更多領土。

瓦格納集團（Wagner Group）部隊在戰場上扮演要角，尤其是上個月攻占巴赫姆特市郊的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）。俄軍與烏軍在蘇勒答爾鎮交戰長達數個月。

普里格津指出，「我們需要拿下巴赫姆特，好讓我方軍隊順利作戰。那裡為什麼叫做絞肉機？因為烏克蘭軍隊派出越來越多的部隊過去」。

「要說我們已經靠近或許還太早。有很多路可以出來，卻很少路可以進去。烏克蘭軍隊訓練有素…而且就像任何大城市一樣，根本不可能從正面突破占領。」（編輯：陳彥鈞）1120211