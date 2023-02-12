俄猛攻巴赫姆特 瓦格納創辦人稱已拿下北端村莊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為2022年11月4日一名身穿迷彩服的男子走出瓦格納位於俄羅斯聖彼得堡的辦公大樓。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津今天表示，瓦格納集團已拿下烏克蘭城市巴赫姆特北端的卡拉斯納霍拉村。

路透社報導，位於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut）連月來成為殘酷的戰爭現場。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）昨天表示，烏軍堅守巴赫姆特，力圖穩定其周遭戰線。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）在通訊軟體Telegram發布語音訊息說：「卡拉斯納霍拉村（Krasna Hora）今天被瓦格納私人軍隊公司的攻擊部隊拿下。」

普里格津也發布一段短片，影片中似乎顯示瓦格納戰士在卡拉斯納霍拉村入口指示牌前，該村戰前人口約600人。

路透社無法獨立驗證卡拉斯納霍拉村是否遭瓦格納集團部隊拿下。

瓦格納集團連月來強化對巴赫姆特的攻勢，進展雖不大，但持續有斬獲。瓦格納集團過去是替俄羅斯盟友在非洲和中東作戰的祕密部隊。

普里格津在語音訊息中也表示，瓦格納部隊正在巴赫姆特方圓50公里內激戰，一旦巴赫姆特被拿下，一定是瓦格納部隊立的功。他強調，瓦格納沒有在其他更北或更南的前線作戰，只鎖定巴赫姆特。

普里格津之前和俄羅斯國防部公開齟齬，稱俄國國防部把瓦格納的功勞攬在自己身上。

普里格津在10日刊出的訪問中表示，他的部隊必須奪下烏東戰略城市巴赫姆特才能繼續行動，但他們面臨烏克蘭部隊的強烈抵禦。

他也強調，莫斯科要拿下烏克蘭東部兩州的全部，恐怕得花兩年的時間。克里姆林宮稱這場戰爭的主要目標就是拿下烏東兩州。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120212