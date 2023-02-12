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俄烏戰爭期間求穩定 傳北約秘書長任期再延長

2023/2/12 14:54（2/12 16:21 更新）
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德國「週日世界報」報導，烏克蘭戰爭期間北約為求穩定，將再次延長秘書長史托騰柏格任期。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）
德國「週日世界報」報導，烏克蘭戰爭期間北約為求穩定，將再次延長秘書長史托騰柏格任期。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）
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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）引述不具名外交消息人士報導，烏克蘭戰爭期間北大西洋公約組織（NATO）為求穩定，將再次延長秘書長史托騰柏格任期。

「週日世界報」報導，由於史托騰柏格（Jens Stoltenberg）「成就斐然」，也為確保北約這個軍事聯盟在烏克蘭持續戰爭期間的穩定，成員們將把史托騰柏格任期延長至2024年4月。

「週日世界報」指出，30個成員國達成非正式協議，認為史托騰柏格應在9月30日任期結束後繼續留任，還說未來幾週就會做出正式決定。

北約先前表示無意再次延長史托騰柏格任期。

史托騰柏格是名訓練有素的經濟學家，也是挪威勞工黨（Labour Party）前領導人，曾於2000年至2001年、2005至2013年兩次擔任挪威首相，2014年出任北約秘書長，去年任期首次延長。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120212

#史托騰柏格
#北約
#週日世界報
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