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北約控蒲亭以寒冬作為戰爭武器 將增加援助烏克蘭

2022/11/29 22:41（11/30 08:31 更新）
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北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格29日表示，北約各國將增加對烏克蘭的援助。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格29日表示，北約各國將增加對烏克蘭的援助。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）
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（中央社布加勒斯特29日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，由於俄羅斯總統蒲亭在俄軍受挫戰場後以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約各國將增加對烏克蘭的援助。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「我想我們都從衛星照片中看到，歐洲一片光亮，但又看到烏克蘭一片漆黑…因此我們面臨著重建一切的艱鉅任務。」

史托騰柏格在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的北約外長會議中說：「蒲亭總統企圖利用寒冬作為戰爭武器。」史托騰柏格指出，為期兩天的這項會議將是為烏克蘭動員更多支持的平台。

即使外交官承認有能量和補給問題，北約各國外長仍將專注於討論對烏克蘭增加軍事援助，諸如防空系統和彈藥；但也會商討提供非殺傷性援助。

燃料、醫療用品、過冬設備和無人機干擾器等非殺傷性援助品，已有部分透過北約援助行動運送。史托騰柏格力求增加這些援助，而北約各國可提供捐助。

史托騰柏格的談話獲得北約30國某些國家的外長呼應，芬蘭和瑞典也共襄盛舉。目前芬蘭、瑞典2國正等候土耳其和匈牙利同意，以成為北約正式會員國。

捷克外長卡瑟爾（Rastislav Kacer）說：「未來數月將是對我們全體的一大考驗，對烏克蘭是個生存考驗，對我們是道德考驗。只要有必要，我們就必須持續協助烏克蘭。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111129

#北約
#烏克蘭
#蒲亭
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