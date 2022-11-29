金融時報：華府帶頭援烏抗俄 乘勢促歐洲盟邦強硬抗中

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消息人士指出，隨著俄國總統蒲亭的侵烏戰爭來到第10個月，華府正齊力把中國送回北約議程。圖為美國總統拜登。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，美國正在力促歐洲盟邦對北京採取更為強硬的立場，試圖運用援烏抗俄的領導地位，來爭取北大西洋公約組織（NATO）更支持美國在印太地區抗衡中國。

根據曾聽取美國與北約盟邦對話簡報的消息人士，近幾週以來，華府開始遊說北約成員國對中國採取更強硬的用語，並著手擬訂具體行動來約束北京。

美國總統拜登（Joe Biden）上任之初就把抗衡中國列為主要外交政策目標，但俄羅斯今年2月入侵烏克蘭成為關注焦點，令拜登的抗中行動變得複雜。

但消息人士說，隨著俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵烏戰爭來到第10個月，華府正齊力把中國送回北約議程。

他們表示，美國是基輔政府最大的武器與援助供應國，如今美國試圖以援烏行動為籌碼，說服盟邦更具體支持美國的印太政策。

其中一名消息人士稱：「美國的轉變顯而易見。他們決定現在就是推動此事的時機，這真的相當明顯。」

一名美國高官被問到美方動作時指出，北約6月通過一項因應中國系統性挑戰的新「戰略概念」（Strategic Concept），「我們持續針對這些議題作溝通」。

美國國務院一名官員表示，北約外長本週在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）開會時，將「商討強化我方韌性，以及應對中華人民共和國構成的挑戰」，「我們極度重視並鼓勵歐洲團結因應中國」。

北約外長今天起將召開為期兩天的會議，協調北約成員國對中國的態度是重點討論議題。所有消息人士都基於議題敏感性而拒絕具名。

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）昨天則說：「我們開始在北約內部做的是，思考聯盟可以如何具體因應（中國）挑戰。…從我們所稱的評估問題，轉向處理問題。」

北約6月首度把北京視為對北約「利益、安全與價值」的「挑戰」。

北約外長將討論一份關於中國、旨在讓北約立場更為強硬的新報告。而官員們說，這份報告將處理到中國的軍事發展、企圖影響北約成員國及第三國的行動，以及北京與莫斯科的關係。

但許多歐洲盟邦憂心討論中國，可能導致無法專心在他們眼中更為緊迫的需求，也就是確立對烏克蘭的支持堅定不移。除此之外，德國、法國等絕大多數北約國家並不願意徹底採取跟華府一致的對中立場。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上週稱北京「並非敵人」，但他強調，北約必須回應中國的軍事現代化、支持俄羅斯，以及試圖「控制歐洲關鍵基礎設施」等行為。他說在布加勒斯特會議上，北約盟邦將一起處理上述議題。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111129