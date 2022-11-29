路透：美俄軍事熱線 俄烏戰爭以來只通話1次

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）路透社獨家報導，一名不具名美國官員透露，美俄在俄羅斯與烏克蘭戰爭之初設置的軍事熱線至今只打過1次，是由美國發起，對俄軍在烏克蘭關鍵基礎設施附近的行動表達擔憂。

路透社是第一個報導美俄在常規測試之外使用軍事熱線情形的媒體。

這支軍事熱線連結美軍歐洲司令部（US European Command）及俄羅斯國防管理中心（National Defense Management Center）。關於引發這次通話的具體事件細節，外界所知甚少。

這名美國官員拒絕透露更多細節，但他說，11月15日一枚偏離軌道的飛彈落在北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭並造成2人死亡後，美俄並未動用軍事熱線。

北約表示，那次爆炸很可能肇因於烏克蘭防空飛彈，但俄國應負最終責任，因為在今年2月下旬發動戰爭的是俄國。

美國官員不願具體說明俄國哪些行為引起美國警惕，但有些公認事件與俄軍在烏克蘭關鍵基礎設施周圍的戰事相關，包括札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近的行動。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，目前被俄軍控制。

美國國防部被問到對於軍事熱線的看法時僅表示，五角大廈保留數個管道，「以便在突發事件或緊急情況時，能與俄國討論危急的安全問題，防止誤判、軍事事件和情勢惡化」。

國防部發言人說：「我們對於近期與俄國國防部高層通話感到信心倍增，認為繼續對話相當重要。」

俄國駐華府大使館和俄國國防部均未回覆記者提問。

美國官員告訴路透社，這條軍事熱線每天以俄語進行2次通話測試，由美軍歐洲司令部派駐在德國威斯巴登（Wiesbaden）的人撥打這些測試電話。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111129