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不讓蒲亭偷走佳節 基輔將立起沒有燈飾的耶誕樹

2022/11/29 14:04（11/29 15:06 更新）
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基輔市長克里契科（前）21日在避難所裡與小朋友們進行問答活動，孩童在戰火下仍活力十足。（圖取自facebook.com/KlitschkoOfficial）
基輔市長克里契科（前）21日在避難所裡與小朋友們進行問答活動，孩童在戰火下仍活力十足。（圖取自facebook.com/KlitschkoOfficial）
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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭飽受摧殘的首都基輔將立起耶誕樹，以彰顯濃厚佳節氣氛，然而俄羅斯近來頻襲烏國基礎設施，導致基輔數百萬居民無電可用，因此這些耶誕樹上將不會有美麗的燈飾。

路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）接受媒體採訪時說：「沒有人會放棄慶祝新年和耶誕節，新年的氣氛應該存在。我們不能讓（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）偷走我們的耶誕節。」

為基輔供電的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）在臉書貼文說，為了節省電力，這些耶誕樹上將不會有閃閃發光的燈飾和花環。

科瓦連科說：「基輔將立起歡慶新年的耶誕樹，儘管只能採用最節能的裝飾，但對我們所有人而言，仍將帶來濃濃的佳節氣氛。」

克里契科說，屆時將不會舉行群眾集會或音樂會等迎接新年的傳統活動。這座城市的商家將贊助耶誕樹，讓它們豎立在基輔各地，包括老城區的索菲亞廣場（Sophia Square）。

克里契科說：「我們將特地擺放耶誕樹，來提醒孩子們歡度新年的心情。你知道，我不想把耶誕老人從孩子身邊帶走。」

自10月初以來，俄羅斯幾乎每週都會發射飛彈猛轟烏克蘭能源基礎設施，由於受損情況日益嚴重加上寒冬來臨，每一波攻擊都會造成比前一波更大的影響。

戰前擁有280萬人口的基輔持續降下白雪，供電和中央暖氣系統中斷正讓這座城市的居民陷入困境。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111129

#克里契科
#科瓦連科
#基輔
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