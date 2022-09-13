二戰與烏克蘭孩童畫作 展現戰爭摧殘不分時空

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（中央社華沙13日綜合外電報導）在波蘭華沙舉辦的兒童藝術展，把二次世界大戰後波蘭兒童的作品，與當下經歷烏克蘭戰爭的兒童作品做對比，顯示對於年紀最小的世界公民而言，戰爭的摧殘不分時空背景。

策展人莎朵斯卡（Dorota Sadowska）告訴法新社：「孩童如何看待戰爭、有什麼感受、他們透過畫作傳達了什麼…相當類似。」

「你看到的是痛苦，直白且純粹的痛苦。」

這些戶外展覽展示了數百幅畫作，展出地點包括波蘭、紐約等地，由波蘭與烏克蘭方面共同發起。

在網站「媽媽，我看到了戰爭」（Mom, I See War）裡，可以看到經歷俄羅斯入侵的烏克蘭兒童在家鄉畫出的色彩繽紛畫作，工具包括馬克筆、蠟筆，甚至是數位繪圖工具。

網站蒐集數以千計張作品，將變成用於NFT拍賣的永久數位照片拼貼畫，所得用來協助受戰爭影響的孩童。

在波蘭展示的作品，則大多是用鉛筆畫在已經褪色的圖紙上，出自於1946年一場全國繪圖大賽。這些參賽作品之後被保存在華沙的中央現代紀錄檔案館（Central Archives of Modern Records）。

莎朵斯卡表示，展覽目標是要「讓這個世界看見、聽見孩子們要說什麼，有什麼感受」。

「或許他們就能了解，在戰爭中每個孩子都是受害者，進而讓成年人思考可以做些什麼帶來改變。」

畫作中出現戰車、死屍、著火的戰機、出現大洞的建築物、武裝部隊，還有酷刑與眼淚。

莎朵斯卡表示，畫作題材很難契合兒童藝術的審美觀。

她告訴法新社：「小朋友或許會畫太陽、花朵、笑著的小孩、他們的家人，或是雲朵、樹木、小貓、小狗，而不是絞刑架或死屍。」

「因為孩童的世界，與戰爭的世界，是兩個完全不同的世界。」

其中，居住在基輔附近城鎮格列瓦哈（Hlevakha）的14歲女孩瓦勒瑞亞（Valeria），她的畫作尤其不協調。

畫作中有一片生機勃勃的向日葵田，這也是烏克蘭的國花，顏色是鮮艷的黃與綠，然而花叢中卻有一座屍山，鮮紅色血液從屍體頭部、手臂與軀幹流下來。

這幅畫令34歲、有兩個孩子的瑪莉娜（Marina）駐足觀看。她說，她看了「眼裡都是淚，因為我來自烏克蘭」。

來自赫松（Kherson）的瑪莉娜告訴法新社，「我認為這是一個好主意，能再次提高關注」。

另一名來看展的華沙人席明斯卡（Wanda Sieminska）注意到，兩組畫作基本上差異不大，儘管時間、地點和作畫工具都不同。

85歲的席明斯卡告訴法新社，「畫作主題都一樣：戰時兒童的悲劇」。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110913